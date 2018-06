Ana Litzy, nueva integrante de los Tuzos

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Otra futbolista cancunense emigra a Pachuca para formar parte de la Liga MX Femenil. Ana Litzy Barrios Soler de apenas 17 años de edad, es la nueva integrante de los Tuzos, la primera portera quintanarroense que incursionará en el certamen.

Como en su momento ocurrió con Esbeydi Viridiana Salazar y Alexa Hernández, quienes fueron visoreadas por las hidalguenses en la Copa Internacional UFD, la joven guardameta busca escribir su nombre con letras de oro.

“Todo comenzó con el profesor Moguel, con ‘Jarocho’, algunas desde que estaban muy chiquitas. Él ha realizado este proceso, luego conformó una Selección de Quintana Roo, y es cuando comenzamos a destacar a nivel nacional. Antes, me observaron dos universidades de Estados Unidos, me ofrecieron beca, pero decidí esperarme. Después, me llamaron los de Monarcas, me dijeron ‘te queremos’, pero aparece Pachuca y me dice lo mismo. Me fui a jugar un torneo y dicho y hecho, me quedé. Cuando regreso, me enteró que había visoria en el América, fui a ver qué onda y también me quedé. Al final, preferí a Pachuca”, relata a Novedades de Quintana Roo, en su última práctica antes de viajar a la ‘Bella Airosa’.

En efecto, la cancerbera reportó este mismo martes con su nuevo equipo, ya que viajó por la mañana con destino a la capital del país, para posteriormente trasladarse por la tarde a territorio hidalguense.

“Voy a estar con ‘Virigol’ (sonríe). Jugar en Primera División, en la Liga MX Femenil, es una gran motivación. Así como los niños pueden hacerlo, nosotras también, ya nos toca. La preparatoria la voy a continuar allá”, reconoce.

Aunque lo mío es en la portería, no estoy peleada con otras posiciones, en la defensa, por ejemplo. Lo único que quiero es jugar porque quiero ganar, soy muy dedicada, disciplinada.

Entre el América y Pachuca, la verdad, tras platicarlo con mi familia, opté por el segundo porque estudias, te dan casa, lo tienes todo, obviamente, te apoyan mucho, sobre todo en femenil. Al respecto, he hablado con ‘Viri’, además de otros conocidos que tengo en Pachuca, como Alexa, incluso, a las dos porteras del equipo (Miriam Aguirre y Alejandría Godínez), ya las conocía desde la primera visoria, cuando entrené con ellas”, reconoce.

Agrega que ‘juego desde los cinco, seis años, y desde entonces he militado con el ACD (antes América) y el Colegio Valladolid; jugué en torneos nacionales y regionales de la Copa Coca Cola, igual, en los del ‘Pato’ Baeza’.