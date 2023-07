Posible Fórmula 1 impactaría al estado

Detrás del relevo de rector de la flamantemente autónoma Uqroo podrían existir intereses que rebasaran por mucho —muchísimo— a los del propio centro público de estudios superiores más importante de la entidad: tras este velo, que por momentos pareció más un vodevil, un sainete tragicómico muy lejano al proceso serio y transparente que cabría esperar de la madurez que debiera tener una universidad ya autogobernada, con media docena de campus a lo largo y ancho de la geografía estatal.

Claro que nadie se chupa el dedo como para suponer que en el caso de un relevo tan importante como el de la conducción académica y administrativa de la primera universidad estatal —en relevancia y tamaño—, como no sucede ni aquí ni tampoco en China, pudiera ser ajeno a intereses políticos nacionales, estatales y locales, a los del capital del estado, del país y del orbe, a los de los belicosos actores de la academia, el gremio y del estudiantado; eso, sencillamente, no sucede en ninguna parte, pero lo que no es fácil percibir son las casi incalculables dimensiones de los proyectos de desarrollo, negocios y de los más poderosos grupos políticos en los que muy probablemente se acabó inscribiendo este movimiento, que tiene gigantescas dimensiones y está —como dijéramos: bajita la mano— moviéndose no en el proscenio, sino tras bambalinas del escenario estatal. Lo que se prepara no es una zarzuela, sino una magna ópera de dimensiones wagnerianas.

Luego de un proceso ciertamente escabroso, en el que la terna propuesta inicialmente por la Comisión Especial para el nombramiento del nuevo rector de la Uqroo fue rotundamente rechazada por la Junta Directiva, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo —a la que no habría necesidad de cambiar el acrónimo Uqroo, por el que todos la conocemos, a pesar de su nuevo estatus de independencia y nuevo nombre—, fueron propuestos otros tres nombres y, mucho antes de la fecha perentoria y tras una consulta cuyos resultados fueron públicos, se llegó al nombramiento de la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, con 57.48 por ciento de las preferencias, —296 de las 515 opiniones recabadas— como nueva rectora, para un periodo de cuatro años al finalizar el del abogado y notario público Francisco López Mena, quien no pudo ocultar su molestia por no lograr imponer al doctor Víctor Andrés Gaber Bustillos, luego de la defenestración de la propuesta original, como lo dijimos en este espacio tras el comunicado del organismo que preside el doctor Enrique Baltar Rodríguez, en el comunicado sobre el rotundo rechazo de la primera terna —los propuestos sufrieron la vergüenza, acaso injusta, de ser expuestos como ineptos, incapaces y nada merecedores de un nombramiento de ese calibre —la realidad es que el directivo saliente carece del menor mérito académico y es, simplemente, un experto empoderado de la faceta más comercial de la abogacía, que es el derecho notarial, personaje relevante del paisaje político y de negocios del Partido Acción Nacional y la iniciativa privada de Cancún—, quien acaso por pretender perpetrar y perpetuar una especie de "maximato", que se supone es el último de la dinastía de directivos nombrados por el gobernador en turno: en su caso el ahora embajador en Canadá de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Joaquín González.

Más adelante platicaremos del resto de las relaciones e intereses, predominantemente internos sobre los externos, que se pusieron en juego en la Uqroo, pero los vínculos de la afortunada rectora electa —sin sacarse un tigre en una rifa pudiese ser atribuido a la buena fortuna—, que acaso ni ella misma conozca con plena claridad, y la última vez que tratamos el tema nos atrevimos a insinuar que sería ella la elegida, fue porque sabemos que lo que hay atrás del nombramiento puede resultar en que el destino de la propia Uqroo sea un asunto meramente accesorio, colateral pues.

Saque el lector sus propias conclusiones, pero los signos presentes nos permiten esta que es una mera especulación personal, porque Natalia Fiorentini acaso será rectora más que por las varias buenas y muy pocas malas razones por las que se definió su nombramiento. ¡Anímese, lector, and do the math! La doctora Fiorentini, antes de ser coordinadora de la Uqroo en la Zona Norte, fue secretaria general con el ex rector Ángel Rivero Palomo, que a su vez fue secretario particular del gobernador Joaquín Hendricks Díaz. El mandatario de 1999 a 2005, dentro de su Plan de Gran Visión 2020-2025 —ciertamente, con gran visión, gracias en mucho a colaboradores de primera, como Iván Hernández Pacheco y otros destacados planificadores, como Víctor Alcérreca Sánchez, y no nombraremos a más para no cometer injusticias por falta de espacio—, estableció una colaboración sin precedentes con el megaempresario y rey Midas entre los inversionistas de origen hebreo de México, Isaac Hamui Abadi, que resultó entre otras impactantes obras en el muelle de cruceros de Mahahual.

¿Y se imagina el lector por qué un priista —especulamos, atando cabos—, ex rector de la Uqroo y actualmente secretario particular de la gobernadora Lezama fue nombrado ahí, en vez de un activo de la Cuarta Transformación? Pues tal vez porque el papá del famoso piloto tapatío de coches de carreras, Sergio "Checo" Pérez Mendoza, piloto de la hoy invencible escudería austriaca Red Bull y subcampeón mundial, detrás de su coequipero Max Verstapen —al que odiamos más que a Sarita, la hija de José José,— está empeñado en traer una fecha de la Fórmula 1 a Cancún, Quintana Roo. ¿Quién sería el constructor? Pues una idea sí tenemos, aunque no haya manera de confirmarlo…

¡Viva Red Bull! Se estrechan los lazos y, si cuaja, Mara pasaría a la historia del estado y de México en pole position, con un logro inenarrable.

De ese tamaño.