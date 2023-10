PRD, obligado a devolver más de 333 mil pesos

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) negó la apelación interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que tendrá que devolver 333 mil 850.15 pesos de financiamiento que se le entregó en el ejercicio fiscal 2018-2019, pero que no erogó.

Al votar de manera unánime el proyecto de sentencia, los magistrados del tribunal electoral local confirmaron el oficio 633 del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en el cual se notificó al partido del descuento de la prerrogativa ordinaria correspondiente a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año para cubrir el remanente del financiamiento.

A través del Recurso de Apelación/007/2023l, el PRD aseguró que con dicha instrucción, el Ieqroo los dejará sin financiamiento, lo cual fue rechazado por los integrantes del pleno del Teqroo.

“En el proyecto la ponencia propone confirmar el oficio impugnado, ya que la responsable justificó la determinación de cubrir el remanente en seguimiento a dos oficios notificados previamente, a través de los cuales el PRD ya conocía la cantidad de los remanentes que tenía la obligación de reintegrar”, establece el proyecto de sentencia leído durante la sesión.

Además, se consideró que el oficio del Ieqroo cumple con lo establecido en el artículo 10 de los lineamientos para determinar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas, en el que se indica que si los remanentes no son reintegrados de forma voluntaria por las fuerzas políticas a las autoridades electorales, éstas deberán retener la ministración mensual de financiamiento público siguiente hasta cubrir el monto total del remanente.

“El actuar de la autoridad responsable a través del oficio impugnado fue conforme a derecho, pues correspondía a ella efectuar el plan de pago por medio de las retenciones de las ministraciones mensuales del financiamiento público hasta en un 100% de dichas ministraciones, a efecto de cubrir el monto total del remanente determinado y firme, sin que ello implique una afectación de manera total y grave al financiamiento y cumplimiento del mandato constitucional del partido como entidad de interés público”, agrega el documento.

Por ello, se aclaró que no se impuso ninguna sanción al PRD, sino que se les obliga a devolver los recursos no erogados durante el ejercicio 2018-2019.

Con ello, para saldar 333 mil 850.15 pesos de los remanentes de ese periodo, el Ieqroo retendrá los 93 mil 428.89 pesos que el PRD recibe al mes hasta diciembre.