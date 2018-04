Daña economía elevado precio del limón

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El incremento del precio del limón en el municipio de Felipe Carrillo Puerto género afectación a los puestos de comida, restaurantes y comerciantes que utilizan el cítrico para la preparación o complemento de algún alimento.

El precio se mantenía hace algunas semanas en más de 50 pesos, el costo se va nivelado, esto va beneficiando a más de 35 puestos de comida aproximadamente que se encontraban afectados por el costo del producto.

Ester Solís May, vendedora de antojitos de la zona maya, dijo que fue una temporada muy difícil, gastaba a veces más en el precio del limón que en carne de pollo, utilizo al día de diez a quince kilos del cítrico, gastaba alrededor de más de 825 pesos, los vendedores de limón también se vieron afectados.

“En mi caso acostumbro a lavar el pollo con limón para quitarle lo mariscoso, tengo salsa que realizó a base del cítrico, también vendo el agua fresca, pero no me resultaba, gastaba más en la preparación, no se obtiene ganancia con ese precio, por eso decidí suspender temporalmente la elaboración de las aguas, además ni jugo tienen los limones, era una muy mala inversión”.

Actualmente el precio está descendiendo en el mercado, encuentras el limón alrededor de 30 pesos el kilo, la caja de diez kilos se encuentra en 250 pesos.

Lupita Cetz Chan, vendedora de frutas y verduras, mencionó que año con año saben que se eleva el precio del limón debido a la gran demanda que existe por la temporada donde se consumen demasiados mariscos, comentó que hubo días donde estuvo alrededor de más de 65 pesos el kilo, actualmente está normalizando el precio.

“El limón está llegando más jugoso hace semana, el producto que llegaba estaba seco era muy difícil poder obtener un litro de jugo, la gente casi ni compraba limón, preferían adquirir la naranja agria que se encontraba un poco más barata y con más jugo, estaba alrededor de 25 pesos el kilo”.

Por su parte, Jorge Tamay, vendedor de tacos al pastor y carne asada, mencionó que el limón es muy importante para complementar el sabor de sus tacos, al ver el elevado precio, busco cambios, tuvo que dar naranja agria en vez de limón, sus clientes le reclamaban, pero él les explicó que no le resultaba dar limón porque estaba muy caro, algunos comprendieron otros no, añadió.

“Esa opción de dar naranja agria en vez de limón no solo yo lo hice, fueron varios negocios que tuvieron que hacerlo hasta en los puestos de comida lo observaba uno”.