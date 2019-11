Dos de cada 10 personas de Q. Roo tienen prediabetes

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En Quintana Roo, dos de cada 10 personas tiene prediabetes; una es diabética y el resto desconoce sus niveles de glucosa, lo que significa un riesgo por los problemas de salud que puedan enfrentar.

La doctora Alfonsina Sánchez Cruz, señaló que este tipo de pacientes generalmente tienen alrededor de dos a cinco años con descontrol metabólico, debido a un mal funcionamiento del páncreas, que es el órgano que genera la insulina natural del cuerpo para contrarrestar el azúcar en la sangre.

Ante esta falla, el cuerpo comienza a sufrir consecuencias como daño permanente en los nervios y en riñones, impotencia sexual, pérdida de sensibilidad y movimiento, disminución de la agudeza visual y predisposición a enfermedades cardíacas.

“Se daña el organismo y es preocupante, porque ya no queremos más amputados ni más ciegos por diabetes en las calles, o gente que no puede aplicarse su diálisis, porque el sistema público de salud ya no alcanza a cubrir la demanda de los pacientes crónico degenerativos, que acaparan más del 15% del presupuesto”, dijo la especialista, quien añadió que los diagnósticos se hacen cada vez en personas más jóvenes.

Indicó que es importante que la población en general monitoree constantemente su glucosa, ya que si no se supera el nivel de 140 miligramos de azúcar por decilitro (mg/dl), se puede revertir el diagnóstico con dieta y ejercicio, pero es necesario acudir con un especialista.

Debido a esto, a través del municipio de Benito Juárez y la Unión de Tianguistas, se realizarán diversas acciones de diagnósticos para que las personas puedan conocer su estado de salud al respecto de la diabetes, y así cambiar sus hábitos alimenticios.

Este es el calendario de visitas para detectar la diabetes

Acudirán a diversos tianguis que se instalan en la ciudad para realizar chequeos médicos de 10 a 13 horas.

Lunes 2 de diciembre en la Región 229, entre Niños Héroes y Kabah.

Miércoles 4 de diciembre en la calle principal de Tres Reyes.

Viernes 6 de diciembre en la Región 228, entre la avenida Niños Héroes y calle 80.

Viernes 13 de diciembre en la Región 233 en la calle 66 norte en la avenida Rancho Viejo.