La trigésima cuarta edición de Premios Lo Nuestro, el reconocimiento a la música latina de más larga trayectoria en el mundo, ofrecerá un espectáculo repleto de momentos musicales memorables, con las más grandes estrellas de la música latina, presentando sus canciones más populares del año, colaboraciones nunca vistas y homenajes a la música del pasado.

La gala será conducida por Yuri, Alejandra Espinoza y Gabriel Soto, y contará con las actuaciones musicales de Christian Nodal, CNCO, Olga Tañón, Sebastián Yatra, Wisin y Yandel, Anitta, Justin Quiles, Gilberto Santa Rosa, Pitbull, Ángela Aguilar, Laura Pausini, Jay Wheeler, Ovi, Gente de Zona y IAmChino.

Emilia y Duki en los Premios Lo Nuestro 2022. ❤️ pic.twitter.com/hUNMpW7a0B — P A N T H E R (@pantherXshadee) February 25, 2022

Entre las actuaciones especiales de la noche, destaca la participación estelar del cantante británico Sting, quien interpretará, por primera vez, su tema Por tu amor, adaptación al español de For her love, de su más reciente álbum The Bridge.

Premios Lo Nuestro será memorable y se transmitirá por Canal 5 [Foto: Cortesía]

Durante la premiación también se presentarán colaboraciones. El Fantasma estrenará Tus desprecios con Pepe Aguilar; Elvis Martínez hará la propio con Prince Royce; los artistas urbanos Chimbala y El Alfa harán mancuerna con Natti Natasha; y Manuel Turizo interpretará Vacaciones con Luis Fonsi.

En la nominación más importante de la noche de reconocimientos, Premio al Artista del Año, compiten:

Ángela Aguilar.

Bad Bunny.

Camilo.

Christian Nodal.

Grupo Firme.

J Balvin.

Karol G.

Maluma.

Rauw Alejandro.

Sebastián Yatra.

Camilo, Christian Nodal y J Balvin encabezan la lista de nominaciones con 10 cada uno. Seguidos por Bad Bunny y Karol G con 9; y Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers y Rauw Alejandro con 8.

En total, 166 artistas han recibido reconocimiento en 35 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana, regional mexicana y tropical.

En la nueva edición de Premios Lo Nuestro se han agregado cuatro nuevas categorías: DJ del Año, Artista Solista del Año – Pop, Canción del Año – PopUrbano/Dance y la Mezcla Perfecta del Año.

La trigésima cuarta edición de Premios Lo Nuestro se realizará en el coliseo FTX Arena de Miami, Florida. En México se transmitirá en vivo el próximo 24 de febrero por Canal 5 a las 20:00 horas, con repetición el domingo 27 de febrero por las estrellas a las 21:00 horas.

