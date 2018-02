Premoniciones 2018

Como nunca antes la máquina los dejó varados, ahora solo el PRI aumenta las posibilidades de derrota. Si la encuesta ciudadana se mantiene en los niveles históricos, la otrora oposición, PAN-PRD-MC en concordato en 2018 ganaría por los menos 6 bailíos y, si aumenta la preferencia, serían 8 de 11. Se pronostica.

Cualquiera de las dos cifras no es mala. El efecto dominó para la caída de alcaldes y alcaldesas es irreversible. Lo peor para ellos u ellas, es que no tienen posibilidades para -los días después- con la reelección que se cierra cada vez más esa posibilidad en todos bailíos del sur, centro, norte e islas, quintanarroenses.

Muchos de ellos, y ellas, con disfrazado entusiasmo quieren retirarse de su actual encomienda y, para con vehemencia política, buscar la reelección en su bailío o alguna curul legislativa federal, pero esos unos o unas, ¿a dónde irán? Sus opciones son pocas, e incluso hasta San Lázaro se ve lejano y para el Senado no son del agrado.

Los diputados, que ya se ven como candidatos, deben pelear contra la mala imagen que da el “madruguete”, carecen de posiciones reales, las que quieren son puras plurinominales, por lo que se ve lejano el postulado.

Lo peor es que no se entiende que debe hacerse para al menos, no alimentar más el reclamo de los ciudadanos en su contra. Sino todo lo contrario, hacen cadenas tres veces al día, dirigentes, diputados y candidatos, hilvanándose una y otra vez, a la vez, cuál saltimbanquis.

Postular a Martínez Arcila, Emiliano Ramos, De la Peña, Carlos Mario Villanueva, Raymundo King, en los bailíos que corresponda o a las curules de San Lázaro o del Senado, la verdad es que el que lance la otrora oposición ahora en trilogía en concordancia electoral, PAN-PRD-MC, tira a ganar. Además que por el triunfo pasado están muy ufanos.

Algo similar es lo que ocurrirá en las regiones municipales, y eso es interesante. A menudo se escucha decir: -no hay nada peor que un contendor herido. Así se piensa que King y la máquina desrielada no llegarán a subir la escalera del Palacio Municipal de la Obregón.

Se da por hecho que el ala derecha con Martínez Arcila, se enfrentará al de la izquierda contra Emiliano Ramos en 2018 por la joya de la corona, BJ-Cancún, los diputados de marras vienen aleteando juntos en el Congreso del Estado como el –uno-dos- a pasito chévere.

No obstante lo que digan las encuestas, el que sea postulado del partido prototipo de la moda-, Morena, que viene decidido a dar una férrea pelea, no solo depende de quiénes serán sus postulados. Como los que hay en montón para reciclarse, que aún Morena no ha resuelto quién o quiénes son. Todo está en veremos, -como dijo santo Tomás-.