El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto prepara una serie de actividades culturales y artísticas para la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, que se celebra el próximo 21 de febrero.

Iniciarán con una charla en la radio indigenista Xhenka del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); conferencias de artistas como Juan Cima Barzón, Alejandra Chuc Can, artesana, contarán con la participación de grupos musicales locales como de Poesía Maya, Humbatz, el músico Omar, por mencionar algunas.

Rafael Arturo Flores Espinoza jefe de la dirección de Turismo en el municipio, expresó que con estas actividades se busca rescatar la importancia de la lengua maya a través de sus diversas manifestaciones, generar espacios que ayuden a su difusión y que se conozca la potencialidad que tienen en la zona.

Señaló que en el municipio hay muchas personas destacadas que están haciendo sus propias actividades para el rescate de la lengua, desde sus propias oportunidades, asimismo, dijo que, aprovechando la conmemoración de esa fecha de mucha importancia, lo aprovecharán para darle el realce que necesita.

“Es una fecha muy importante que no debe pasar desapercibido, pero no sólo para festejarlo, sino para generar conciencia para el cuidado, preservación de la lengua maya. Hasta la fecha hay muchas personas que se avergüenzan de hablarla, pero no sé deben sentir así, hay más personas que lo hacen y hasta generan arte”.

Luis Gonzalo Velázquez Tamayo, jefe de la dirección de Cultura en el municipio, sostuvo que necesita el apoyo no sólo de las autoridades, sino también de la población, que sean ellos los principales promotores, difundan y refuercen su lengua materna en sus hogares, en el seno social y sobre todo que se sientan orgullosos de ser parte de esta cultura.

“Estas actividades básicamente buscan eso, reforzar todo lo que hacen, cómo lo hacen, como difunden su cultura y la lengua, sólo nos resta reforzar, darles las herramientas, los espacios para que se puedan desenvolver, pero es necesario que la gente se sume, para que le den la importancia que se necesita”, finalizó, el entrevistado.

También te puede interesar:

Proponen declarar la lengua maya como patrimonio cultural en Q. Roo

Captan instante en que disparan contra dueño de taller de celulares

Jóvenes chetumaleñas crean serie animada para fomentar la cultura local