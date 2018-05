Padres de normalistas de Ayotzinapa marcharán en Cancún

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN.- El próximo sábado 19 y domingo 20 de mayo se espera una comitiva de 40 personas, entre ellos 15 padres de los normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2015.

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana sección 103, prestará sus instalaciones para dar hospedaje y alimentación a los visitantes. Este anuncio fue dado a conocer en el marco de la presentación de uno de los cuatro murales que serán dedicados a los normalistas desaparecidos y sus familiares; dichas obras de arte estarán en las inmediaciones de dicha sede sindical.

“Tenemos que ser más humanos, ponernos en el lugar de esos padres de familia; no debe de ser fácil no tener certeza de dónde están, si siguen vivos o están muertos, no saber a dónde llevarles ofrendas.

“Nosotros nos sumamos a esta manifestación para exigir que se esclarezca esto, tras la aprobación de nuestro dirigente nacional, Francisco Hernández Juárez”, comentó José Guadalupe Poot Lira, líder sindical de la Sección 103.

Dentro de las actividades previstas para los días 19 y 20, está una rueda de prensa, interacciones con los padres de los estudiantes, y la participación de asociaciones de derechos humanos; la presentación de los murales restantes, y una marcha en las principales vialidades de Cancún, para la tarde del domingo.

El recorrido de la manifestación iniciará a las 18 horas, partiendo del malecón Tajamar, con dirección al kilómetro uno del bulevar Kukulcán, para regresar al centro, con dirección a la glorieta del Ceviche, donde permanecerán alrededor de 20 minutos con la presencia de antorchistas, para culminar el recorrido en el parque de Las Palapas.

Abraham Herrera, artista co-creador de los murales junto a Iván Audelo Ballesteros y Rodrigo Lugo, refirieron que una de las obras que realizarán, será en memoria de la madre de uno de los jóvenes desaparecidos, que en febrero pasado falleció. En la marcha participará un grupo de motociclistas que recorrerá las calles de la ciudad.