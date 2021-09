Preparan vacunación contra el COVID-19 para rezagados de Solidaridad

En un plazo de dos semanas, las autoridades organizarán una jornada especial para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a personas que no han recibido ninguna dosis en el municipio de Solidaridad.

Héctor González Rodríguez, director de Salud Física y Mental, informó que lo anterior se hará antes de la aplicación de la segunda dosis para los grupos de edad de entre 30 a 39 años y 18 a 29 años.

“Se tiene planeado una jornada especial para todos los rezagados, hay mucha gente que no ha acudido a vacunarse en la jornada que le correspondía, aunque se habían hecho jornadas especiales siempre detrás de cada grupo, a veces no acudían a vacunarse”, dijo González Rodríguez.

Aunque no tienen un cálculo de cuánta población mayor de 18 años de edad falta por vacunarse, consideró el funcionario que la cantidad es significativa, asimismo, lamentó que en muchos de los casos la falta de aplicación de la dosis haya sido por decisión propia y no por circunstancias ajenas.