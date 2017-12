Inés Gómez Mont desmiente acusaciones de su ex pareja

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La presentadora de televisión Inés Gómez Mont ha sido calumniada, luego de un sinfín de declaraciones que ha hecho su ex esposo Javier Díaz Bravo, con el objetivo de desprestigiarla durante el proceso legal que mantienen por la custodia de sus hijos.

Harta de que Díaz Bravo quiera ponerla como la mala del cuento, Inés ha decidido destapar fragmentos de su vida que desmienten la serie de acusaciones que su ex ha hecho en su contra.

También te puede interesar: Descubre tu talento artístico con un taller de arte en Cancún

Hace unos días publicó a través de su cuenta de Instagram una conversación que tuvo vía telefónica con el padre de sus hijos cuando él se negó a firmar los pasaportes de los niños.

"Después de tantas declaraciones a una revista de espectáculos por parte del papá de mis 4 hijos y su familia, donde gritan desesperados por ayuda, por qué soy una mala madre que le prohíbe ver a sus hijos, aquí una prueba de muchas que tengo para demostrar las mentiras de este sujeto, y de lo que es capaz por querer fama y por querer desprestigiar a la madre de sus hijos", escribió Inés en la red social y subió la conversación telefónica que sostuvo con Javier Díaz.

Posteriormente, la tarde de ayer, de nueva cuenta colgó un texto en el que hace fuertes declaraciones sobre su relación con Javier Díaz… “Javier Díaz se presentó en mi casa hace más o menos seis años, cuando los tríates tenían ocho meses de nacidos y cuando aún estaban conectados a monitores por haber nacido prematuros. Javier llegó a decirme que ya no quería continuar con nuestro matrimonio, que no me amaba más y que le daba asco la cesárea tan asquerosa que me habían hecho para dar a luz a los triates. Me expresó que su plan era irse a Monterrey para abrir un bar en esa ciudad”, reveló Inés en su cuenta de Instagram.

“Yo le supliqué mil veces que no me dejara sola con la responsabilidad de los niños, que me daba miedo porque no sabía si sola iba a poder con los cuatro… poco tiempo después de que se fue descubrí lamentablemente que mantenía una relación con una mujer de Monterrey a quien yo consideraba mi amiga… relató.

Desafortunadamente, la conductora ha tenido que recurrir a este medio para limpiar su nombre y poder tener una vida tranquila, pues afortunadamente dos años después de su divorcio encontró nuevamente el amor en el exitoso abogado Víctor Álvarez Puga, de 42 años, con quien procreó a Bosco y recientemente anunciaron que esperan al séptimo integrante de la familia, pues también se encuentra Mayito, hijo de su esposo a quien Inés ama igual que a sus cinco pequeños, Inesita, Bruno, Diego, Javier y Bosco.