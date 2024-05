Presentan en Chetumal el libro ‘El recorrido del dragón’

La reconocida escritora Trixia Valle Herrera presentó en Chetumal su libro “El recorrido del dragón”, el cual resume un viaje por el mundo de las emociones de los habitantes, Teresa y Raniero, fastidiados de su vida totalmente resuelta y llena de comodidades, comienzan a aburrirse y es cuando se meten en problemas.

En conferencia de prensa, efectuada en el Hotel Tryp Wyndham Chetumal, señaló que el dragón, al verlos aburridos y con sus malas ideas, los convence de robar la llave de la felicidad, y cuando se la entregan, Teresa y Raniero, dudan, no saben si han hecho bien o mal, están a punto de regresar a casa y decir la verdad, cuando el dragón les dice que ya no hay vuelta para atrás y los empuja al túnel de la vergüenza, y a partir de ese momento, ambos sienten que ya no hay solución posible.

Indicó que durante su recorrido de las emociones negativas pasan por todas las etapas evolutivas del error hasta que deciden tener valentía y superan el recorrido del dragón para regresar de nuevo a casa.

“Este cuento es un viaje por la mente y las emociones, donde aprendemos que todos nos equivocamos, pero siempre podemos volver a comenzar después de atravesar el dolor, siendo una renovada y mejor versión de nosotros mismos”.

Valle Herrera, experta en atención de bullying, expresó que el libro “El recorrido del dragón” incluye aprendizaje socioemocional, la escala de las emociones y comprensión interpersonal.

Añadió que la edición impresa en mayo de este 2024, viene en español e inglés y está integrada por 14 relatos, así como por una lectura de comprensión y ejercicios de reflexión.

Además de la presentación, el miércoles por la tarde, la escritora Trixia Valle Herrera presentó la conferencia “El recorrido del dragón”, en el auditorio del Seminario Menor de la Inmaculada Concepción de Chetumal.

La conferencia fue sin costo alguno y organizada por la Fundación Siiniko´ob, dedicada a detectar, atender y orientar a familias con niños que presentan algún déficit de los llamados trastornos del desarrollo como TDAH, Asperger y Autismo.