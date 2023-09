Presentan la Ley Malena para castigar a agresores con ácido en Playa del Carmen

Legisladoras locales y federales, en torno a la sobreviviente de feminicidio María Elena Ríos Ortiz, presentaron la “Ley Malena” con la que buscan tipificar como intento de feminicidio las agresiones perpetradas con ácido contra las mujeres.

Para ello, proponen cambios en el Código Penal de Quintana Roo y otras normas locales, las cuales contemplan este delito sólo como lesiones y por consecuencia las penas son leves.

La iniciativa nace de la agresión que sufrió María Elena Ríos en Oaxaca, donde un hombre le aventó ácido en el cuerpo, ataque al que sobrevivió, pero su agresor continúa prófugo y, además el delito es sólo de lesiones.

“Me intentaron matar y mi caso sigue latiendo afortunadamente, pero por qué, ¿se han preguntado por qué si habiendo tantos feminicidios que existen diario en el país?, no son 10, son más, probablemente 20, la cifra negra no se pronuncia, no se anuncia”, expuso María Elena Ríos.