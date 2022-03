Presentan nombres de candidatos para dos espacios en el Poder Judicial

Tras varios meses de haber concluido el cargo de dos magistrados, el Congreso del Estado recibió este martes dos listas con los nombres de los candidatos a ocupar los dos espacios vacantes en el pleno del Poder Judicial de Quintana Roo.

Se trata de las magistraturas que dejaron en su momento, Miguel Mario Angulo Flota y José Antonio León Ruiz, este último apenas el pasado mes de enero.

Por primera vez, las ternas están integradas exclusivamente por personas que se han desempeñado y desarrollado en el ámbito de la administración e impartición de justicia.

En el caso de la sustitución de Angulo Flota se proponen a tres jueces de control y de juicio oral penal: Pedro Pablo Álvarez Vega, Fernando León Chávez y Daniel Esteban Farah Godoy.

Para designar a quién sustituirá a León Ruiz, se trata de Ana Mercedes Castillo Carvajal, quien se viene desempeñando como juez interna.

También Lucely Selene Colonia Gómez, administradora de Gestión Judicial Penal Oral de Segunda Instancia en Chetumal, y Claudia Concepción Angulo Rojas, de la Coordinación del Instituto de la Defensoría Pública en la zona sur.

Las dos ternas fueron leída la tarde de este martes en el plano del Congreso del Estado y posteriormente turnadas a la Comisión de Justicia para el análisis y posterior dictamen.

De acuerdo con el artículo 102, el Congreso deberá llamar a las personas propuestas para una comparecencia y hacer la designación dentro de un plazo de 15 días naturales, es decir, tiene hasta el 6 de abril.

Sin embargo, la legislación también contempla que si la Legislatura no resuelve en el término señalado, rechaza o no alcanza la votación necesaria, el gobernador tendrá que presentar nuevas ternas dentro de los 15 días siguientes. En caso de que el Congreso no se ponga de acuerdo, en una última instancia el Ejecutivo podrá hacer una designación directa.

