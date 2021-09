Presentan plan para rescatar escuelas desmanteladas en Solidaridad

La ciudadanía, empresarios y el gobierno se unieron al programa “Apadrina una Escuela de Solidaridad”, el cual tiene como objetivo el rescate de los planteles educativos que han registrado diversos actos vandálicos durante la pandemia.

Ayer, en conferencia de prensa, fue presentado el programa que busca el rescate de más de 90 planteles educativos de Solidaridad. Participan el Consejo Coordinador Empresarial, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Colegio de Arquitectos, entre otros.

“Decidimos sumarnos todos, unir las fuerzas porque en Solidaridad nuestros niños los merecen, todas las escuelas no sólo las estamos rescatando, sino limpiando, pero estas escuelas no tienen lavamanos, no tienen sanitario, etcétera, y cómo le hacemos, es algo que se salió del presupuesto”, explicó Ricardo del Valle Prieto, socio fundador del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

Pidió a toda la ciudadanía de Playa del Carmen que se sume a la iniciativa y pronto haya un regreso a clases presenciales de los niños, no sólo con las medidas sanitarias, sino con una infraestructura adecuada y digna para los infantes.

“Apadrina una Escuela en Solidaridad es que necesitamos pintura, necesitamos brochas, ventiladores, sanitarios, gel antibacterial, dispensadores, toallas, tenemos que hacer que las escuelas sean de calidad”, abundó.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el sector empresarial, con este programa esperan beneficiar a alrededor de 47 mil alumnos que cursan en alguno de los 90 planteles que hay en el municipio.

Sergio René Acosta Manzanero, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, sostuvo que los padres se encuentran preocupados por la situación de los planteles educativos, asimismo por el pronto regreso a clases presenciales.

En el municipio de Solidaridad hasta el momento sólo una escuela pública ha regresado a clases presenciales, se trata de un plantel preescolar de la colonia Centro, la cual resultó con poca afectación en el tiempo de confinamiento.

