El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que encabeza Mary Hernández Solís a casi dos años de su mandato realizó nuevos cambios en su gabinete, reemplazó a tres directores y su secretario particular, para mejorar la atención a la población.



El día de ayer, la mandataria municipal anunció los nuevos nombramientos de quienes estarán al frente de las direcciones, en Tránsito municipal, José Ignacio Caamal Chi fue cambiado por Teresa Emigdio; en la Secretaría Particular, se nombró a Brianda Medina en reemplazó de Nancy del Carmen Cruz Fernández; Dirección de Presupuestos se designó a Ricardo Canul en sustitución de José del Carmen Hay Chuc y en Servicios Públicos, a Helbert Alférez y se sentó a Habib Uitz Kau.



Hernández Solís, expresó que estos movimientos que se realizaron en su gabinete se debe a la exigencia de la atención a la población, que sean a un más precisas, lo que siempre se ha buscado es que sean un gobierno diferente, pero priorizando la necesidad de la gente, un trato digno como se lo merecen.

“No es que no hayan hecho bien su trabajo, al contrario cumplieron con la encomienda y ellos tendrán otras funciones, roles dentro de la administración donde se requiere, pero también se debe precisamente para mejorar aún más el servicio y la atención a la población, como siempre ha sido nuestra misión y objetivo desde que llegamos”.

Sostuvo que en su gobierno, cada funcionario tiene la obligación de servir al pueblo y bajo esa tónica, se aprovecha el perfil y experiencia de cada uno, diseñando soluciones concretas a los desafíos carrilloportenses en la etapa de prosperidad compartida pulsa el municipio.



Expresó que la transformación imparable, pero requiere fortalecer áreas clave en su gobierno, por ende, los nuevos perfiles deberán cumplir a cabalidad la encomienda, asumen la misma responsabilidad que todo su equipo ha tenido desde el primer día de su administración y están llamados a dar resultados.



La alcaldesa no descartó que existan más movimientos, los harán si hay necesidad, si alguno se ha mareado con su cargo, si no están dando los resultados o cualquier situación que amerite esas acciones inmediatas, pero hasta ahora no se tiene previsto otros cambios, como las que ocurrieron ayer.