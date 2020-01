Bacalar: Presidente municipal entrega ambulancia a cuerpo de rescate

Redacción/SIPSE

BACALAR.- El presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, entregó una ambulancia totalmente equipada al Grupo de Rescate y Emergencias Médicas para mejorar el servicio que brinda en la cabecera municipal y las 56 comunidades rurales.

Afirmó que las condiciones de crecimiento poblacional en la ciudad y sus comunidades, obliga a mejorar la prestación de servicios y a dejar a un lado los paliativos, "fue el caso de la recolección de basura donde tuvimos que adquirir dos nuevas unidades porque las anteriores eran antiguas y presentaban problemas mecánicos y ahora es la ambulancia que tiene una antigüedad de 15 años, que representaba riesgo para los mismos socorristas ".

Alexander Zetina, dijo que Bacalar es un lugar de paso turístico donde el servicio de emergencias médicas es indispensable, sobre todo porque en la cabecera municipal no cuentan con cobertura de la Cruz Roja, de modo que en caso de accidente, es el GREM la que brinda dicho servicio, no obstante, que no es un servicio netamente que tenga que brindar el Ayuntamiento.

El alcalde de Bacalar, afirmó que la disciplina presupuestal que mantiene la comuna bacalarense, es lo que ha permitido la adquisición de estas unidades que tienen el propósito de enfrentar el crecimiento poblacional del municipio de Bacalar.

Funcionarios municipales, regidores y público en general, acompañaron al alcalde bacalarense a tan significativo evento.