Presión y chantaje, por esto inician su vida sexual las jóvenes

Elisa “N” tenía 15 años cuando aceptó ser novia de Augusto “N”, un amigo de su hermana de 22 años. Aunque ella no se sentía preparada para iniciar su vida sexual a esa edad, fue presionada por él para tener relaciones. Hoy, tres años después, asiste a terapia en Cancún, debido a que esta experiencia le provocó graves afectaciones psicológicas, incluida ansiedad y distanciamiento social.

El caso de Elisa no es único: en Quintana Roo el 72% de las adolescentes de entre 14 y 17 años son sexualmente activas, y seis de cada 10 de ellas aseguran haberse sentido presionadas para tener relaciones, la mayoría de las veces con personas adultas.

Así lo reveló el estudio sobre Educación Sexual Platanomelón, empresa española enfocada a temas de sexualidad.

El reporte destaca que ante la pregunta abierta “¿Qué te hubiera gustado saber antes de iniciar tu vida sexual? Las respuestas de las mujeres encuestadas se encaminaron hacia la importancia de la comunicación, los límites y el consenso; en especial al derecho a decir “no”, cuando no se sienten listas.

El estudio puntualiza que en ese rango de edad aún no se tiene una verdadera conciencia sobre el consenso en las relaciones sexuales, por eso más de la mitad de las adolescentes encuestadas dicen “sí” a las relaciones sexuales para que se les deje de molestar o porque la pareja utiliza el chantaje.

En el caso de Elisa, la joven cancunense durante los dos años que duró su relación era extorsionada por su entonces novio para tener sexo cuando él quisiera, aunque ella no se sentía cómoda desde la primera vez.

Intentó terminarlo en varias ocasiones, pero siempre era chantajeada con un video íntimo que él grabó sin su consentimiento. Cuando al fin logró terminar con esa relación, se sintió tan devastada que necesitó terapia para poder perder el miedo a tener un vínculo efectivo con otras personas.

Al igual que ella, el 68% de las jóvenes menores de edad aseguraron que la primera vez lo hicieron con una pareja mayor de edad, quien ni siquiera se protegió para evitar embarazarlas.

Ellas tampoco se cuidaron por la falta de información sexual, pues solo el 5% aseguró haber recibido información sobre este tema en la casa; el 11% aprendió sobre sexualidad en la escuela, el 35% en internet, y el 49% por sus amigos.

Quintana Roo, tercer lugar en embarazos adolescentes

El estudio también reveló que 78% no usó condón durante las relaciones sexuales tempranas, debido a que los hombres les aseguraron “que no habría problema”, pues utilizarían métodos como el coito interrumpido (con una tasa de fracaso del 67%), o porque les aseguraron que eran su única pareja sexual y no habría riesgo de contraer enfermedades.

Por esta razón no sorprende que Quintana Roo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes con una incidencia de 60.6% por cada mil habitantes, de acuerdo con el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“El consentimiento explicado hace toda la diferencia, los padres tienen que comenzar a enseñar a sus hijas a poner sus propios límites, mientras que a los hijos a respetarlos. Pero también a darles toda la información que les ayude a actuar de manera responsable cuando decidan tener relaciones sexuales, a fin de evitar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc.”, precisó la psicóloga Paola Várguez Vázquez.

La integrante del Colegio de Psicólogos detalló que también deben aplicarse con más rigor las sanciones en contra de quienes cometan estupro, ya que en la entidad es común casos de hombres adultos que tienen relaciones con menores de entre 13 y 17 años.

Pero sobre todo, instó a padres de familia e instituciones a promover que las víctimas dejen de romantizar sus relaciones con personas mayores, para que comiencen a denunciarlos.

Y es que aunque se trata de un delito que se castiga de cinco a 10 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Quintana Roo, solamente se reciben en promedio 200 denuncias por estos hechos al año, la mayoría relacionadas con violaciones.

De este número, solo 22 recibieron sentencia de purgar su condena en las cárceles, según reportes de Transparencia.