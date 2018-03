Sintra investiga presunto asalto a turista en un taxi

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La delegación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en Playa del Carmen, ha comenzado a investigar si existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de Quintana Roo, sobre el caso de un turista canadiense presuntamente asaltado violentamente por un taxista y un cómplice.

Jesús Duarte Yam, delegado de la dependencia estatal, indicó que solicitó a las autoridades ministeriales si existe algún parte informativo sobre el caso de Jason Enwere, originario de Richmond Hills, quien ha trascendido en redes y medios de Canadá, denunciando las agresiones que sufrió en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando regresaba de la zona turística de Playa del Carmen hacia el hotel Bahía Príncipe Sian Ka´an.

Tan solo en Facebook, la publicación de su madre usando el hashtag #MexicoNeverAgain lleva más de 42 mil compartidas, 30 mil reacciones y más de 26 mil comentarios.

El funcionario estatal aseguró que la Sintra estaría colaborando para citar al actual secretario general del sindicato de taxistas, para saber si se conoce qué unidad pudo ser utilizada para este delito y que se levanten las sanciones correspondientes.

“Nosotros no tenemos la denuncia, de hecho ya solicitamos el parte informativo para ver quiénes fueron los taxistas que se vieron inmiscuidos. Como es una labor de investigación no se puede dar a conocer tan fácil, es lo que estamos comenzando a investigar para citar al secretario del sindicato de taxistas y cómo resolver en dado caso las sanciones correspondientes. Si las investigaciones de la Fiscalía así lo determinan, porque no es competencia de Sintra, pero coadyuvamos para que la autoridad disponga la información que podamos”, dijo Duarte Yam.

Advirtió que no existe tolerancia para que algún taxista dañe el trabajo de promoción turística y la imagen de los destinos de Quintana Roo con violencia y delitos.

Jesús Pastor Martín Medina, todavía secretario general del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” de Playa del Carmen, indicó que es raro que al turista agraviado le haya manejado una tarifa de 200 pesos, ya que la tarifa mínima de Playa del Carmen a ese hotel es de 500 pesos, por lo que pudo ser una unidad de algún municipio del sur del estado.

“Puede ser que haya agarrado un taxi en Playa del Carmen, que estuviese de regreso hacia la zona sur, no digo que sea específicamente de Tulum, pero sí de algún otro lado por allá. Porque muchos que van de regreso, aprovechan a cargar por esos precios. Hemos estado averiguando, estamos sobre eso y obviamente estamos en contra de cualquier suceso de violencia como este, trabajamos en eso”, dijo el dirigente sindical.

Aún queda pendiente confirmación o no de la existencia de la denuncia formal del caso ante la Fiscalía General de Quintana Roo, aunque extraoficialmente se sabe que el agraviado y su familia ya se encuentran en Canadá, sin denuncia formal e incluso acusando que ni las autoridades ni la gerencia del hotel les apoyaron en la situación.

“Las autoridades no hicieron nada por ayudar, de regreso en el hotel la gerencia tampoco hizo nada y el consulado dijo que esto estaba fuera de su control, el hospital nos cobró más de 6 mil dólares por la atención medica que recibió”, dijo el Jason Enwere, a un canal de Noticias locales en Toronto.

El hotel ha evitado hablar sobre el tema, asegurando mediante su área de Relaciones Públicas que emitirán un comentario al respecto en próximas fechas.