Sin nuevos impuestos, Q. Roo plantea ingresos por $34 mil 611 millones

Sin nuevos impuestos, el presupuesto o paquete fiscal 2022 de Quintana Roo se entregó ayer sábado al Congreso. Contempla una propuesta de ingresos por 34 mil 611 millones de pesos, un ligero aumento comparado con el 2021.

El gobierno estatal señaló que se priorizarán los rubros de seguridad pública, salud, desarrollo social y económico.

Durante la presentación de la propuesta del Paquete Fiscal 2022 al Congreso de Quintana Roo, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, adelantó que se trata de un presupuesto mesurado, que considera el aún difícil escenario económico además de no establecer nuevos impuestos para incrementar la parte recaudatoria.