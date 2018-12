Federación quita dinero a mujeres violentadas

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El estado dejará de percibir 14 millones de pesos para la atención de mujeres víctimas de violencia, recurso con el que opera el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), de acuerdo a la reciente proyección del presupuesto.

Silvia Damián López, titular del IQM, dijo que se trata del recurso para la operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en Quintana Roo (Paimef).

Son nueve millones que destinaba la federación a través del Paimef y otros cinco millones que se obtenían a través del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujer).

De no recibir ese recurso, 52 personas estarán en riesgo de perder su empleo en el estado, debido a que reciben su sueldo a través del Paimef; además de que reducirá la capacitación de servidores públicos.

Ocurrirá lo mismo con los dos refugios que administra el IQM, que también dependen de ese recurso; es uno municipal y uno estatal, ambos altamente protegidos porque albergan mujeres y sus familias víctimas de violencia extrema.

Este año, el estado alojó a siete mujeres junto a sus familiares o allegados; 13 en el año 2017 y un total de cuatro mujeres en el año 2016.

De acuerdo con las cifras oficiales, este año, el IQM ejecutó recursos por nueve millones 347 mil 511 pesos, mientras que en 2017 obtuvo 10 millones 839 mil 794; es decir, tuvo una disminución de un millón 492 mil 283 pesos. En 2016, el mismo programa recibió un monto de 11 millones 370 mil 731 pesos.

“No entiendo esta forma de ver, quitarnos el recurso, con lo poco que nos dan, no sé qué quiere el Gobierno Federal; no entiendo si quieren más mujeres muertas o solo no les importa”.

Buscan mantener el presupuesto

Dijo que hace una semana acudieron a la Cámara de Diputados, donde se reunieron con las diputadas que integran la comisión de equidad de género, ahí les prometieron que iban a luchar por ese presupuesto.

Anualmente el Gobierno del Estado aportó cantidades similares a las que erogó la Federación, sólo para atender ese tema; sin embargo, en esta ocasión, la proyección es que el IQM solo opere con el presupuesto que ejercerá la entidad.

Para 2018, el IQM recibió poco más de 40 millones de pesos, del orden estatal; mientras que para el 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) propuso inyectar aproximadamente 2.5 millones más a la institución.

A nivel federal, los grupos feministas están convocando a recolectar firmas electrónicas para enviar a la Cámara de Diputados, de esa forma solicitar la consideración de ese recurso durante su aprobación.

Leslie Hendricks Rubio, diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad, consideró lamentable que el Gobierno Federal pretenda dejar sin recursos al estado en ese rubro; sin embargo, dijo que es una propuesta.

De aprobarse, generará un retroceso a todo el trabajo que se realiza en materia de prevención contra la violencia de género.