Temen que se pierdan $80 millones para promoción turística

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Turismo (Sedetur) teme que se pierdan 80 millones de pesos para la promoción de Quintana Roo para el año 2019, debido a la incertidumbre que ha generado el equipo de Andrés Manuel López Obrador.

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo, dijo que no saben si se incrementará para el siguiente año o si se utilizará para la promoción del Tren Maya que impulsa el nuevo gobierno que encabeza el presidente electo.

“El único inconveniente parece estar en el Consejo de Promoción Turística por el tema de los recursos del Derecho de No Residente (DNR). No hemos recibido información directa del CPTM (Consejo de Promoción Turística de México), todavía no tenemos certeza ni se nos ha comunicado que va a pasar con los recursos”, comentó.

Dijo que se trata exclusivamente del DNR que se recoge a nivel nacional mediante el cobro que se realiza a los visitantes extranjeros en México, por la recepción y estudio de su solicitud de entrada, o en su caso, por la expedición del Formato Migratorio Múltiple (FMM), un costo que es de aproximadamente 500 pesos.

Actualmente la nación capta más de seis mil millones de pesos mediante este cobro a turistas viajeros, ya sea por vía terrestre, aéreo o marítimo; de ese monto se destina una cierta cantidad a los estados para su promoción turística.

En Quintana Roo, este recurso se refleja en la promoción de destinos turísticos como Gran Costa Maya, Riviera Maya, Cozumel y Cancún, principalmente.

En 2018, el CPTM compartió gastos de imagen con el estado por más de 62.2 millones de pesos como un acuerdo bipartita para la promoción de Cancún, en países como Estados Unidos y Canadá, así como en Europa, Asia y Latinoamérica.

Para el caso de la Riviera Maya el gasto compartido con el CPTM fue de 81.2 millones de pesos; así como 60 millones en Cozumel y 15 millones en Gran Costa Maya.

Vanegas Pérez dijo que aún no saben el futuro de lo que pasará con este recurso, por lo que idearon un plan alternativo que consiste en el incremento al presupuesto que ejerce la Secretaría de Turismo, a fin de suplir esos recursos que pudieran o no perderse.

“Estamos en la semana de aprobación de presupuesto, estamos considerando que pudiéramos tener algún problema para recibir esos recursos”. Sin embargo, dijo que estarán en la espera de cualquier decisión que se tome a nivel central, debido a que los presupuestos cierran antes de finalizar el año.