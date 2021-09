Pretenden incrementar costos de acceso en sitios arqueológicos

En pleno periodo de recuperación del turismo cultural, el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pretende incrementar el costo del acceso de visitantes a las zonas arqueológicas, de las cuales solo seis de las 13 en Quintana Roo están en operaciones.

De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso de la Unión, el incremento más alto corresponde a Xcaret y Kohunlich, con una variación de 7.73 pesos por persona, al pasar de 77.27 pesos a 85 pesos.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, enviada y promovida directamente por el ejecutivo federal.

En el artículo 288 de dicha iniciativa, se menciona una modificación en las tarifas de acceso en las zonas arqueológicas, de acuerdo a su clasificación.

Las áreas como la zona arqueológica de Tulum, Cobá, San Gervasio, Xel-Ha, Xcaret, entre otros, la cuota pasará de 80 a 85 pesos por persona.

En tanto, Dzibanché-Kinichná tendrán un costo de 70 pesos, por citar algunos ejemplos.

En este sentido, Ligia Sierra Aguilar, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes del Sur de Quintana Roo, señaló que se debió consultar con los integrantes de los diferentes sectores, pues se están tomando decisiones sin tomar en cuenta a los empresarios.

“En estos momentos es muy complicado, pero el hecho de no tomar en cuenta al sector turístico, ni una consulta o reunión y no tomar en cuenta a los factores de este rubro como son los empresarios y prestadores de servicios, eso es algo que no puede ocurrir”.

Señaló que, en caso de que se autoricen estos incrementos traerá consigo modificaciones también en las tarifas de los prestadores de servicios, lo que, en un momento dado, podría traer complicaciones para sus actividades.

“Se está tratando de reactivar y de rescatar nuestra actividad turística después de más de un año de pandemia y siempre el hecho de incrementar los costos puede traer afectación, aunque, repito, el aumento no es tan significativo, pero para muchos clientes el incremento en los precios les motiva a no contratar servicios”

“Lo importante es saber a dónde se va a aplicar el recurso que se genere con este incremento, va a haber mayor investigación, excavaciones que se aplique realmente a lo que se necesita, a la conservación y mantenimiento del buen estado de los sitios arqueológicos”, finalizó.

