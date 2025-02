Prevén abrir una tercera unidad médica de primera atención en Cancún

El gobierno municipal de Benito Juárez prevé para este año establecer una tercera unidad médica de primera atención, la cual se sumaría a las dos que ya se tienen, en el Palacio Municipal (en las antiguas oficinas de la Dirección de Ecología) y a la recién estrenada de la región 101.

Héctor González Rodríguez, titular de la Dirección de Salud municipal, comentó que en los próximos meses se prevé rehabilitar el centro de desarrollo de la región 108 para establecer la tercera unidad médica municipal.

Explicó que el objetivo de estas unidades médicas municipales es reforzar la atención del primer nivel de atención, que brindan dichos espacios, con el objetivo de hacer más eficientes los flujos de atención y que no se saturen los hospitales.

Detalló que en las unidades médicas municipales se trata principalmente de fomentar el diagnóstico oportuno y prevención y atención de enfermedades con el objetivo de que la gente se mantenga sana y no se compliquen los padecimientos.

El funcionario recordó que la gente usualmente recurre a los servicios médicos cuando se agravan sus problemas de salud, lo que es un problema para los servicios médicos públicos, sobre todo en Cancún, donde se saturan los servicios médicos de pacientes con enfermedades que pudieron ser diagnosticadas y atendidas con anticipación.

“Con estas unidades contribuimos a que estos pacientes no lleguen al hospital y, sobre todo, el desenlace de la enfermedad no sea la fatalidad, porque muchos de sus pacientes llegan cuando definitivamente no hay mucho que hacer por los pacientes. Los tratamientos para estos pacientes complicados son sumamente costosos y la prevención no cuesta absolutamente nada”.