Prevén este fin de semana la formación del primer evento ciclónico en el océano Atlántico

CANCÚN, Q. Roo.- El Centro Nacional de Huracanes de Miami revela en su reporte diario la posible formación de un evento ciclónico en los próximos cinco días.

De acuerdo con el informe, el potencial de desarrollo subtropical ocurriría este mismo fin de semana al noreste de las Bahamas.

Se prevé que el fenómeno se desarrolle un área de baja presión este fin de semana a varios cientos de millas al noreste de las Bahamas, ya que las condiciones ambientales aparentan estar conducentes para el desarrollo gradual del sistema, a medida que se mueve hacia el noreste sobre el oeste del Atlántico.

La próxima ficha informativa sobre las condiciones del tiempo tropical la emitirá el NOAA a las 9 horas de mañana miércoles, o antes, de ser necesario.

De acuerdo con el NOAA, la probabilidad de formación de un evento ciclónico en las próximas 48 horas muy baja, cerca de cero por ciento; sin embargo, dentro de 5 días, las probabildiades aumentan a 70 por ciento.

Formalmente, la temporada de huracanes en el océano Atlántico iniciará oficialmente el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre de 2020.

Al momento, el disturbio es una vaguada que se encuentra en noreste de las Bahamas y no tiene coordenadas, puesto que no cuenta con un centro definido.

Si se desarrolla, el nombre de la tormenta sería Arthur, de acuerdo con el sorteo de nombres para sistemas tropicales que desarrolló la Organización Internacional de Meteorología para este año.

