Prevén suspender el operativo Guadalupe-Reyes en Felipe Carrillo Puerto

La Dirección de Tránsito municipal de Felipe Carrillo Puerto prevé la suspensión del operativo anual Guadalupe - Reyes 2020 debido al cese de actividades masivas causadas por el COVID-19.

José Ignacio Caamal Chi director del área en el municipio expuso que es un operativo que se realiza cada año, comienza en el mes de diciembre y culmina hasta enero tras los movimientos de vacacionistas quienes se dirigen en la zona norte o sur del estado, así como de los peregrinos quienes salen del municipio o se van otros lugares para cumplir una promesa.

Sin embargo, indicó que existe la posibilidad que para este año no se realice por la contingencia en la que se está viviendo, tanto peregrinos como viajeros, evitarán salir si no es necesario, además, las condiciones económicas que ha orillado a todos los sectores genera que no se hagan.

“Este operativo siempre ha sido con la intención de brindar seguridad a todos quienes pasen por la ciudad, direccionar, ofrecer mapas turísticos, orientar, además, de prevenir incidentes de tránsito, pero con esto en la que estamos, aún estamos viendo si se realizará o cómo será la estrategia”, expresó la fuente.

Comentó que todavía no se tiene algún avance, aún están en espera de las reuniones que se hacen con otros órganos de seguridad y asociaciones, entre las que destacan Guardia Nacional en vigilancia de caminos, Protección Civil, Seguridad Pública, Bomberos, por mencionar algunas.

Aunque se lleve a cabo el operativo aseguran que no sería como en años pasados

Por su parte Ismael Caamal Angulo secretario General del Ayuntamiento dijo que en unas semanas más se deben reunir cada uno de los integrantes de los distintos cuerpos, aseveró que en efecto existe la probabilidad de que no se haga o tal vez sí, pero es claro que no será como en años anteriores.