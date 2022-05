Por apoyar a Laura Fernández, diputada del PRI será expulsada

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) prepara la expulsión de Gladys Burgos, candidata de esa fuerza política a diputada por el distrito 7, luego de expresar su apoyo a Laura Fernández Piña, candidata a la gubernatura por la coalición “Va por México”.

Pedro Flota Alcocer, presidente del PRI estatal, comentó que la aspirante violó los estatutos de su partido al apoyar a otro candidato que no haya sido designado por su instituto.

“Por supuesto, dimos parte al Comité Ejecutivo Nacional y éste a su vez a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, porque, como ha sucedido en el caso de otros expriistas que se han hecho campaña, que han apoyado a candidatos de otros partidos y que, de manera bastante desfachatada, dicen que siguen perteneciendo al PRI, pues no es así”.

Señaló que la ejecución del procedimiento en contra de Gladys Burgos, así como los tiempos y los alcances del resolutivo sobre su futuro al interior del PRI, corresponden a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

Pese a ello, el dirigente reconoció que el nombre de Gladys Burgos como candidata del PRI a diputada local permanecerá en las boletas, pues el periodo para la sustitución de candidatos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ya pasó.

“Por otro lado, las boletas ya están impresas y, por lo tanto, ya no pueden cambiar, por lo que el nombre de Gladys Burgos continuará en las boletas, porque no podemos realizar la sustitución, así que continúa siendo candidata, aunque ya no será nuestra candidata”, explicó, para añadir que los votos generados para ella serán para el partido, por lo que servirán a la causa del tricolor.

Flota Alcocer consideró como “lamentable y equivocada” la decisión -la cual no le comunicó previamente al partido- y reconoció que fue un error “haber depositado nuestra confianza en la persona equivocada”, pero dijo que el tricolor continuará trabajando con los demás candidatos.

Sobre la posibilidad de que otros candidatos sigan el camino de Burgos, Flota Alcocer comentó que los aspirantes al Congreso del Estado por los distritos que abarca Cancún se reunieron con Leslie Hendricks Rubio, candidata a la gubernatura del PRI, pero sólo para “expresar su repudio ante esta situación” y refrendar su apoyo a su candidatura.