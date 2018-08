En el PRI toman malas decisiones dice Machuca

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez dijo que aún existen personas al interior del PRI que pretenden incidir en las decisiones internas del partido cuando lo que importa es escuchar a las bases.

“Es la militancia priista la que debe decidir quiénes serán sus próximos dirigentes estatales y municipales”, señaló.

El líder de la CROC aseguró que existen personajes dentro del partido que quieren mantener su influencia y hacer propias las decisiones internas del PRI sin tomar en cuenta a las bases de la militancia.

“Existen uno o dos actores que quieren seguir metiendo las manos, seguir decidiendo en torno al partido cuando las determinaciones deben ser abiertas a la militancia para que ésta elija quién debe ser su presidente del Comité Directivo estatal y en cada uno de los municipios ”, recalcó Machuca.

Con ello resaltó que los dirigentes estatales y municipales serán legitimados con la decisión de la militancia que de esta manera brindará todo el respaldo al partido al abrir las designaciones de una manera más democrática sin imponer personas dentro del partido.

Mario Machuca dijo que a poco más de un mes de la derrota en las urnas en la pasada elección no hay avances en cuanto a la estrategia a adoptar para el siguiente año y consideró una mala decisión la creación de una Comisión de Diagnóstico.

“Se me hace una decisión tonta la Comisión de Diagnóstico. Qué van a diagnosticar. Pareciera que no saben lo que pasó dentro de la militancia. No queremos estas instancias, lo que necesitamos es que quienes estuvieron al frente nos rindan cuentas”, concluyó el ex candidato a la alcaldía de Benito Juárez.