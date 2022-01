PRI Vs PRI

Leslie Hendricks es finalmente quien se inscribió por el PRI en busca de una gubernatura que mantuvo este partido desde que Quintana Roo es estado y que le fue arrebatada en 2016 por un renunciante a esta fuerza política, cobijado por el PAN-PRD.

Y Leslie merece, claro, todos mis respetos, primero porque es mujer y segundo porque sigue en las filas del PRI, para lo cual hoy se necesita cierto valor. Y lo mismo para la dirigente priista, Candelaria Ayuso, quien ni las manitas metió para dar un vuelco positivo al otrora partidazo.

Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, es necesario y hasta indispensable, señalar algunos puntos que no van a favor de quien será la candidata priista.

Claro, como los quintanarroenses sabemos, Leslie tiene un enorme peso, una inmensa losa que difícilmente la dejará despegar: Su apellido Hendricks. La flamante priista tendrá que lidiar contra el prestigio (o desprestigio) de su padre, Joaquín Hendricks, un ex gobernador que siempre será recordado por no querer gobernar, por pasar seis años nadando de a muertito, aunque siempre presto para dar vuelo a sus más bajos instintos, que ya no vale la pena mencionar.

Debo repetir, Leslie merece todos mis respetos. Pero debe saber que quienes aquí vivimos tenemos memoria y recordamos que ella misma le hizo el caldo gordo a su padre.

¿Cómo?

En los anales de la historia del estado siempre quedará grabada aquella acusación de su entonces esposa, María Rubio, quien en su momento declaró que el gobernador se fue a Europa, en plena amenaza de huracán, “con otras mujeres, amigos y con dinero del erario”.

Esto retumbó fuera de las fronteras estatales y cimbró la gubernatura del viajero y “viejero” gobernador. A su regreso, Joaquín Hendricks inventó un cuento de que fue a Europa en busca de inversionistas para crear en Cancún un centro de convenciones con una pista para la Fórmula 1”.

Pero no sólo eso, y aquí es donde sale a la luz quien abanderará el PRI. Al enterarse que fue su esposa quien declaró, el entonces mandatario la acusó de “padecer de sus facultades mentales”, lo cual estalló aún más en la opinión pública, y sin más, la despidió como presidenta del DIF en el estado.

¿Qué pasó entonces?

Pues al gobernador se le hizo fácil nombrar a su hija Leslie como nueva presidenta del DIF, ante los padecimientos de su madre, los cuales son falsos, tanto que meses después Doña María fue candidata a una diputación.

Eso, ni hablar, en términos llanos se llama hacerle el caldo gordo a su padre, solapar sus aventuras y el agravio a su madre, quien quizá arrebatada por el despecho o los celos, informó lo que estaba ocurriendo de manera verídica.

El actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” dice en sus promocionales que “para el PRI, primero la familia”, y bueno, quizá él desconoce estos andares.

Pero ya que hablamos de “Alito”, pareciera que el tatich del priismo en el país, es el peor enemigo del PRI: Ha sido un pésimo opositor a nivel nacional y en el estado también, sin permitir ni un bostezo de la dirigencia estatal en manos de Candy Ayuso, y sin la intención de entrar a la vida política del estado, más que imponer sin preguntar.

El PRI tenía a la mano a gente como Pedro Joaquín Delbouis, quien al menos le garantizaría diputaciones. O Paul Carrillo, borgista con un paupérrimo gobierno municipal en Benito Juárez, sí, pero con algunos adeptos.

En fin, hoy los pocos, muy pocos priistas que permanecen contra viento y marea, ven cómo el barco se hunde y, quizá, sólo quizá, rueguen porque no pierda el registro en las elecciones de junio.

El PRI hoy nada con la bandera impuesta por AMLO: Es un partido moralmente derrotado.