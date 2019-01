En dos semanas recaudan en Playa casi 25% del total de predial

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- En los primeros 15 días de recaudación de predial han ingresado 145 millones de pesos a la Tesorería de Solidaridad que representa un 24.5% de la meta anual, que es de 590 millones de pesos.



El director de ingresos Jorge Gutiérrez Sánchez, prevé que entre enero y febrero, tiempo en que estará vigente el programa de descuentos, se recaude el 85% de los 590 millones que establece la Ley de Ingresos por concepto de este impuesto, es decir 501 millones.

También te puede interesar: Alerta Canirac por posible desabasto en alimentos



“A pesar de que el mecanismo de recaudación por predial se implementó en enero y no en diciembre como anteriormente se hacía, tenemos un incremento en estos primeros 15 días comparados con las dos primeras semanas de la recaudación del predial en diciembre del 2017, de cerca del 8%, y esperamos que continúe así durante el resto de enero y febrero”, indicó el funcionario.



Los contribuyentes que paguen en una sola exhibición en enero el predial correspondiente al año 2018, tendrán un descuento del 25% si su propiedad está valuada por debajo de 1.6 millones, y 20% para las que sobrepasan ese valor catastral; en febrero se reduce el descuento a 15 y 10%, respectivamente.



Gutiérrez Sánchez espera que los 89 millones que no se recauden en el primer bimestre del año, se paguen al menos parcialmente durante los siguientes meses, pues previó que ahí se incluyan los contribuyentes morosos.



Aseguró que con la Feria de Descuento que se hizo a finales del año pasado muchos morosos se pusieron al corriente, por lo que espera que esa gente se mantenga al día, y acuda a realizar sus pagos de predial.



“Tenemos 130 mil contribuyentes, aunque no tengo el dato preciso de cuántos son los que están en cartera vencida creemos que podamos reducir la morosidad. Lo que hemos vistos es que tres de cada 10 morosos se ponen al corriente cada año, y nuestra meta de ahora es que siete de cada 10 morosos se acerquen a ponerse al día”, previó.



El pago del impuesto predial puede realizarse directamente en las 20 cajas que dispuso el Ayuntamiento en diversas partes de la ciudad, así como por internet en la página oficial del Ayuntamiento.