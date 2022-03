Prioridad al aprendizaje

Es posible que aún no podamos medir con exactitud las repercusiones que tendrá la pandemia del virus Sars-Cov-2 sobre los sistemas educativos, sobre todo aquello relacionado con el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes en sus diferentes niveles. Luego de dos años de clases a distancia el retorno presencial es fundamental, ahora que el semáforo epidemiológico dio luz verde a 31 Estados que reiniciaron actividades en su totalidad permitirá evaluar con mayor precisión las necesidades que deberán atenderse con prontitud para evitar mayores niveles de rezago en conocimientos y habilidades en los estudiantes, además tendremos la posibilidad de medir la gravedad del abandono escolar a causa de diversos factores que se agravaron con las medidas aplicadas durante el confinamiento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en una encuesta aplicada el 23 de marzo de 2021 aportó un panorama parcial sobre el impacto originado en los distintos niveles educativos, se mencionaba sobre el abandono que “33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019- 2020 (62.0% del total). De ellas, 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por alguna razón asociada a la COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos” (2021), agregando también que “Por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6% del total 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021”, esto es sin contar el acumulado a la fecha ya que no se ha emitido el reporte del periodo 2021-2022.

En cuanto a la medición del aprendizaje no se ha realizado ninguna evaluación concreta ni de manera nacional ni estatal que permita valorar los aprendizajes de los estudiantes, como medida se planteó un proyecto de recuperación de aprendizajes en la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica Versión 2.0 en donde se establecía que “las entidades federativas podrán definir tanto las herramientas a utilizar para esta valoración como las áreas de conocimiento a observar, que pueden incluir el estado emocional de los estudiantes, además de las áreas de conocimiento curricular” (SEP, 2021) se sugería que incluyeran “actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas y otras estrategias que permitan, además de la recuperación de aprendizajes del grado, avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar” (SEP, 2021), si bien varias de estas adecuaciones se fueron incorporando, no proporcionan la información suficiente para tomar medidas objetivas, hasta ahora no se tienen resultados sobre esta estrategia.

Ante este panorama y ahora con el retorno presencial las autoridades educativas deberán centrar su atención en este aspecto, ya que de no ser atendido repercutiría en el desarrollo personal y social de los alumnos al no contar estos con la formación adecuada para su transición escolar y su incorporación a la actividad laboral, por lo tanto, es importante comprender que este esfuerzo le compete a las autoridades y a la comunidad educativa para articular esfuerzos entre los grados y niveles escolares de manera que en su conjunto se solventen las carencias ocasionadas por la pandemia.