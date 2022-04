Se estima que ocho de cada 10 pacientes con problemas dentales llegan de manera tardía a revisión, lo que complica que los especialistas puedan ofrecer una solución preventiva.

Nubia González Aguilar, promotora de Estomatología de la Unidad Médico Familiar (UMF) 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indica que en muchos de los casos se pueden salvar las piezas dentales, sin embargo, al tener mucho tiempo con el problema, sólo pueden ofrecer opciones paliativas y no de prevención.

Indicó que debido a los cambios hormonales que se ocasionan en la gestación, las pacientes suelen manifestar problemas de gingivitis, aunque también se pueden presentar problemas de descalcificación.

Debido a esto, la población que más acude a los servicios de estomatología son las mujeres en edad productiva, así como niños y adolescentes, quienes en su mayoría presentan problemas con las caries.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (Sivepab) la prevalencia de caries dental en niños de seis años es de 45.2, es decir, que casi la mitad de los menores presentan este tipo de afección bucal.