Desiste en participar en el proceso electoral

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Wexford James Tobin Cunningham presentó ante la Vocalía Ejecutiva Distrito IV del Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de retiro a participar en el proceso electoral 2018 como aspirante a la candidatura ciudadana por el Cuarto Distrito Federal de Quintana Roo.

Los otros dos aspirantes a candidatos ciudadanos son Carlos Mimenza Novelo, por la presidencia de México, y Pedro Villanueva Escabi, por el Tercer Distrito Federal de Quintana Roo.

El documento va dirigido a Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo Nacional Electoral, y fue recibido a las 13:26 horas de ayer martes en la vocalía señalada.

Tobin Cunningham indicó que hubo tres aspectos que lo invitaron a tomar esa decisión, una de ellas fue las firmas, porque para obtener 10 la inversión es de una hora y aun cuando le recomendaron crear una estructura, no estuvo de acuerdo porque era hacer las cosas de la manera tradicional, cuando él busca generar un cambio.

También te puede interesar: Aspirantes independientes omiten reportar sus gastos

De todas las firmas que obtuvo al final, el INE solo le reconoció poco más de 600 y porque de las que obtuvo o estaban fuera de su distrito, eran vencidas o las personas no estaban en el padrón local.

Otra de la limitantes fue la económica en la que el INE solo le autorizó un gasto de 12 mil pesos y para llegar a el tope de 126 mil pesos, podía recibir apoyo ciudadano pero solo a través de un cheque en una cuenta fiscalizable, y además a quien lo apoyara debía aceptar ser fiscalizado, y no quiso generar problemas en terceros.

Además que a los proveedores les exigen estar dados de alta ante la Secretaría de Administración Tributaria, y uno de sus proveedores, Facebook, no puede ser utilizado.

La otra razón de su desistimiento de participar en el proceso electoral de 2018, fue que pertenece a una organización que trabaja con el gobierno para mejorar muchas cosas, y aun cuando no hay un conflicto de intereses se retiró para no ser señalado de utilizar a la misma como plataforma de avance.

“Me quedó un aprendizaje que no tiene precio, y es algo que no pretendo hacer en el futuro, pero sí apoyar, y me quedo como ciudadano”, comentó el entrevistado.