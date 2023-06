Procuraduría va por negocios que empleen a menores en Carrillo Puerto

La Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Felipe Carrillo Puerto pondrá sobre la lupa a empresas y negocios en las próximas vacaciones de verano quienes contraten a menores de edad y que no respeten sus derechos.

Por lo que Raquel Martín Hu, jefa del área en el municipio, destacó que muchos de los menores, sobre todo adolescentes de la zona maya quienes salen de asueto aprovechan su tiempo libre en emplearse y ganar unos pesos extras, el cual no se puede evitar, pero lo que harán es prever que no sean explotados o se expongan en trabajos peligrosos.

“No se puede vulnerar los derechos de los menores de edad y una de ellos, es que no trabajen y si lo hacen que sea bajo estricto permiso de los padres, pero que no sean en trabajos pesados, peligrosos y que excedan las ocho horas, entre otras, lo ideal es que no lo hagan, pero no se les puede prohibir si es su deseo”.