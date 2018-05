Productores no se dan a basto con las plagas: piden apoyos

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los campesinos de al menos 20 comunidades de la zona limítrofe con Campeche suplican la liberación de recursos para atacar las plagas que se intensifican en los cultivos de la región.

También te puede interesar: Reportan tres casos de trata de personas en 2018

Reynaldo Guzmán Juárez, productor de maíz y representante de los agricultores, apicultores y ganaderos en el Centro de Atención al Desarrollo Rural (Cader) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señaló que si no reciben apoyo con prontitud perderán sus cultivos “No puede ser posible que un recurso que manda la Federación no aterrice a tiempo y por ello hay molestia entre los productores y ejidatarios que ven con desesperación que sus cosechas se vengan abajo por la presencia de plagas que desde hace un mes debieron ser exterminadas, no obstante se carece de insecticidas porque los recursos siguen sin aterrizar”, dijo.

Citó que hay indicios de que el pulgón amarillo comenzó a inquietar a los productores de sorgo y aunque se combate el gusano barrenador con trampas, los recursos resultan insuficientes.

Expuso que no tarda en aparecer la mosca pinta en los pastizales que aún sobreviven a la sequía, lo que dijo sería el golpe de gracia para la ganadería en esta zona del sur del estado, donde apenas sobreviven estas y otras actividades.