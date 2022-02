Productores de Bacalar recuperan ventas en Playa del Carmen

Productores agrícolas de Bacalar, que llegan a ofrecer sus cultivos a Playa del Carmen, vuelven a sentir aspectos positivos de comercialización tras casi dos años de pandemia, porque consideran que la población ahora consume más frutas y verduras.

Candelaria García Raymundo, productora agrícola, mencionó que antes de la pandemia era menor el consumo de frutas y verduras, ahora es mucho mayor hasta en un 50%, lo anterior beneficia a unas 50 familias de aquel municipio.

“En el inicio de la pandemia fue algo fuerte para nosotros porque no había de dónde, dejamos de vender nuestros productos porque hubo un cierre generalizado, incluso se ordenó que ya no llegáramos aquí, pero paulatinamente hay un avance, hay una recuperación en la comercialización de nuestros productos, principalmente porque se ve que ahora la gente consume más frutas, más verduras, era algo que antes del Covid no se veía mucho, quizá porque ahora cuidan su salud”, dijo García Raymundo.

Ella conforma a un grupo amplio que se instala en el parque de la avenida Ave del Paraíso, del fraccionamiento Misión de las Flores, lo mismo hacen en el fraccionamiento Villas del Sol.

Ellos llegan de Bacalar a ofrecer sus productos como flor de calabaza, chiles, flor de jamaica, nopales, diversos tipos de quelites, mango, limones, mandarinas, cebollinas, zapotes, jitomates, caña de azúcar, tortillas de maíz, miel de abeja, manteca de cerdo, entre otros.

La historia de este grupo ha sido muy amplia desde que llegaron a establecerse en los alrededores de Misión de las Flores y, de haber estado casi vendiendo a bordo de calle, finalmente fueron regularizados e instalados en el parque de citado fraccionamiento.

García Raymundo mencionó que la actividad que realizan les beneficia no sólo en el sustento familiar, sino en la continuidad de la tradición de labranza del campo quintanarroense de origen maya. Esperan que en lo que resta del año continúen con la recuperación económica para terminar con números favorables al final de 2022.

