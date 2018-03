Detectan agencias de viajes ‘patito’ en internet

Stephani Blanco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Quintana Roo, tiene detectadas al menos siete páginas de agencias de viajes que son “patito”, por lo que alerta a los vacacionistas a no dejarse llevar por promociones “muy baratas” que resultan ser fraude.

A través de internet ofrecen viajes a los destinos turísticos de la entidad y hasta el momento no tienen denuncias por estos casos, sin embargo, la información que la dependencia va obteniendo es compartida con la Policía Federal para seguir una investigación de estos negocios fraudulentos, mencionó Xavier de Jesús Rosado Martínez, nuevo delegado de la dependencia federal que tenía más de dos años sin un representante.

“No presentan las quejas y el tema va más allá de la dependencia y por ello es necesario exhortar a los consumidores para evitar comprar por internet, ya que en caso de ser víctima es necesario hacer las denuncias ante el Ministerio Publico al ser un fraude”, agregó.

El gancho es unas vacaciones a bajo costo y las personas compran sin hacer una investigación previa encontrando teléfonos inexistentes o los domicilios que realizan terminan siendo un terreno baldío.

Las promociones son muy atractivas y resultan ser inexistentes, es por ello que aquellos consumidores deben estar atentos, llamar y verificar que está hecha la reservación y el pago, pues hay casos detectados en los que el cliente llamó al hotel para verificar si efectivamente estaba la reservación, sin embargo, no hay pago y cuando llegan está cancelada, agregó Marisol Huitrón Rangel, subdelegada de la Profeco.

Una de las tendencias para realizar los fraudes es a través de Facebook, simulan páginas y piden pagos o depósitos a través de tiendas de conveniencia y lo que pide la dependencia es que no confíen ya que no hay una certeza jurídica al no existir el nombre a quien le estarían depositando.

La Profeco ya arrancó el operativo de Semana Santa y estará hasta el 9 de abril y además de las verificaciones, instalaron dos módulos de información en el Aeropuerto Internacional de Cancún.