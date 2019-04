Profesora jubilada inicia huelga de hambre contra banco

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La profesora retirada Elizabeth Alpuche Pajón inició una huelga de hambre en contra del banco Bancomer, debido a que la empresa no le permite retirar sus ahorros por aproximadamente 600 mil pesos.

Alpuche Pajón explicó que aparentemente, el banco cometió un error en sus datos personales que no le permiten retirar su pensión, pre-pensión, el seguro de vida, así como el dinero de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), así como otras prestaciones.

Alpuche Pajón es profesora de educación física pensionada por invalidez permanente y artista plástica.

Ella asegura que ya logró contactar al personal del área jurídica, pero no le dan solución a su problema; al intentar dialogar con estas personas, éstas no proporcionaron ninguna información debido a sus políticas internas.

Dijo que fueron a través de esta área que le notificaron estaban por realizar algunos cobros, pero que había algunas complicaciones y debía presentarse personalmente para una aclaración.

“El banco cambió nombres, ellos admiten que cometieron un error, pero que no lo pueden resolver, entonces fui a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) e inicié un trámite, pero ya tiene un mes y me dejaron sin dinero”, comentó.

La afectada dijo que el último depósito de pensión fue por aproximadamente cinco mil pesos, cuando debió haber recibido aproximadamente 17 mil pesos.

Aunque ella es originaria de Chetumal, dijo que vivió 40 años en la ciudad de Tijuana y hace aproximadamente un año regresó a la capital, tras recibir el dinero producto de sus ahorros.

“Ayer el gerente me dio unos estados de cuenta para que viera cuáles no reconocía y sí son muchos, todos los días son como mil pesos, y hasta de ventanilla retiraron dinero, tanto en Tijuana y en Chetumal, pero yo tengo mi tarjeta y no he realizado estos retiros”, mencionó.

Comentó que fue en ese momento que le indicaron que había el nombre de Yazmín Pérez, detrás de todo este posible fraude; sin embargo, dijo que la empresa no cuenta con ningún tipo de información de esta persona, la cual aparentemente radica en Tijuana.

La profesora dijo que, aunque tiene problemas de cadera y cuenta con una prótesis permanente, va a permanecer en huelga hasta que le den una solución, por lo que está dispuesta a morir luchando hasta que la empresa se haga responsable de sus errores.