Denuncian acoso e imposición de jefe del programa de vectores

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Por posible imposición del jefe del programa de vectores, además de acosos laborales y malos tratos por parte de la titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, el personal del Sindicato de Vectores de la Secretaría de Salud anunció un posible paro laboral el próximo lunes 03 de septiembre.

Ruperto Couoh Llanes, líder de la sección 68, denunció directamente a la titular de la jurisdicción, Zoila Magdaleno Sandoval, a quien se le acusa de haber desacreditado 11 candidatos a ocupar el puesto del programa; empleados que cuentan con más de 30 y 40 años de servicio y que han mostrado resultados positivos.

“A la mitad de prospectos a ocupar el cargo se les negó rotundamente participar supuestamente por no cubrir el perfil, la otra mitad, a la hora de presentar el examen para ingresar a la convocatoria, se percataron que había preguntas que no tenían nada que ver con el programa, por lo que no estuvieron de acuerdo con el proceso”, dijo el secretario general.

El secretario general dijo que el proceso de selección duró 60 días, el cual terminará este viernes; sin embargo, Magdaleno Sandoval les anunció que para el día lunes 03 de septiembre entraría en funciones el nuevo jefe de programa.

Aunque no saben el nombre de quién ocupará el cargo, la base trabajadora sabe que impondrán a un empleado para el cargo, sin la elección correspondiente.

Couoh Llanes dijo que han venido arrastrando al menos 11 denuncias o actas administrativas por acoso laboral y sexual; entre estas, incluyen algunas que se han interpuesto en esta administración, mismas que han sido notificadas a la Jurisdicción Sanitaria número 1.

Reveló que el anterior jefe de programa estuvo inmiscuido en estos casos, pero renunció al cargo aproximadamente hace seis meses.

Detalló que el personal no interpuso ninguna demanda penal, debido a que tienen temor a represalias por parte de los directivos de la jurisdicción.

“Otra de las exigencias del personal, a nivel estatal, son la falta de herramientas adecuadas para el trabajo que desempeñan los compañeros; hemos estado tratando de negociar con la jefa de jurisdicción sin obtener resultados positivos”, acusó el entrevistado.