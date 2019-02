Programas sociales sin funcionamiento por falta de reglamento

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN.- La falta de reglamentos de operación, que no han sido publicados por el gobierno federal, ha ocasionado que no se apliquen alrededor de 20 programas sociales federales y municipales.

La regidora Lorena Martínez Bellos detalló que programas sociales como los apoyos a madres solteras, a personas de la tercera edad, a jóvenes y niño, a estudiantes, entre otros, no han podido aplicarse porque faltan las reglas para llevarlos a cabo, las cuales debieron haber salido desde diciembre.

Reconoció que al llegar a la Presidencia de la República, López Obrador tuvo que reconfigurar sus programas sociales, ante la corrupción que halló, lo que obligó a postergar la publicación de estos lineamientos.

“Ya venía con su programas, pero no es lo mismo que tú más o menos tuvieras una idea de cómo ibas a recibir, a lo que ya recibiste actualmente (…) Él tiene que hacer números, limpiar los padrones e, incluso, hacer nuevos”.

La presidente de la Comisión de Planeación municipal comentó que la prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es que los programas se apliquen y que los recursos lleguen a quienes tengan que llegar.

Pero la regidora del Partido del Trabajo (PT) comentó que este rezago en la publicación de los reglamentos de operación, ha ocasionado confusión dentro de los habitantes, quienes creen que esos programas ya no se aplicarán.

“A mí se me ha acercado gente preguntándome si van a desaparecer las guarderías de madres solteras y yo estoy segura que no, pero la rumorología, la mala fe de los adversarios nos hacen creer que van a desaparecer, pero las cosas no son así”.

Al preguntarle sobre cuándo estima que podrían salir publicadas las reglas de operación para los programas sociales, Martínez Bellos dijo que podría ser hasta finales de febrero.

En el ámbito municipal la situación era similar, por lo que el gobierno benitojuarense instaló el Comité para la Integración de Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos de la Administración Pública 2018-2021.

El director general de Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación, Mario Esteban Luévano Cataño, señaló que este comité debe revisar y validar los más de 75 manuales de organización para evitar desde la duplicidad de funciones, hasta fomentar el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los trabajos y la optimización de los recursos de cada área.