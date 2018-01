Rechazan cobro por publicidad y promoción

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- El cobro de un derecho por "publicidad y promoción turística" por parte de la Tesorería municipal genera malestar entre los empresarios, y aunque no se sabe el monto, buscarán una reunión con la presidenta municipal para solicitar que el Ayuntamiento no aplique esta tarifa que por primera se vez entra en vigor, según confirmó la presidenta de la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios del Centro, Marlene Aguilando Gómez. El tesorero Santiago Pech no aceptó entrevista, tampoco el director de Ingresos, Antonio Miranda.

La líder de los hoteleros del centro de la ciudad, indicó que un cobro de este tipo no se había llevado a cabo. La industria del hospedaje paga a nivel estatal un porcentaje destinado a la promoción turística, por lo que al conocer el cobro de este derecho buscarán una reunión con la presidenta municipal, Romalda Dzul Caamal, a fin de que no se ejecute.

La temporada invernal para los negocios del centro de la ciudad no se tuvo los ingresos que se esperaban debido a las obras que iniciaron precisamente a la par que la temporada vacacional de fin de año y generó estragos en los ingresos.

“Las obras son buenas, pero en los tiempos indicados de baja afluencia vacacional es mejor ejecutarlas y así no perjudicar a los que mantienen la economía activa”, expresó.

Señaló que este derecho que pretende aplicar el Ayuntamiento, al momento de expedir la licencia de funcionamiento, está contemplado en la Ley de Hacienda del 2012, pero no se había aplicado. Al parecer lo que se pretende cobrar es una suma similar a lo que se paga por la recolección de la basura y equivale al 9 por ciento anual.

Buscará mediar con la autoridad municipal para evitar que esta suma se aplique dirigida a los establecimientos ubicados en la zona turística de manera exclusiva, agregó.

El dirigente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Adolfo Contreras, se pronunció también por buscar un encuentro con la autoridad municipal que esperan obtener esta semana para conocer acerca de este derecho que se pretende aplicar. El cobro se contempla dentro de los trámites que se deben cubrir para obtener la licencia de funcionamiento por apertura, renovación, cambio de domicilio, cambio o aumento de giro.