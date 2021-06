Proponen pabellón artesanal en espacios en la estación del Tren Maya en Playa del Carmen

El ayuntamiento prepara un plan de negocios para que artesanos y emprendedores ocupen espacios en la estación del Tren Maya en Playa del Carmen, con la intención de activar la economía y crear una muestra cultural.

Amanda Degyves Carral, secretaria de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del municipio de Solidaridad, informó que es un plan en el que han trabajado en conjunto con la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. La propuesta es de un pabellón artesanal, uno comercial y otro cultural.

“Estamos haciendo unos trabajos con la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, en vinculación con los del proyecto del Tren Maya, nos estamos coordinando virtualmente para hacer unas mesas de trabajo para hacer las propuestas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para que los andadores que van a ser de la estación del tren se pueda utilizar para la gente local y que se puedan exponer con los mejores artesanos”, dijo Amanda Degyves Carral.

La funcionaria comentó que aún no determinan cuántas personas podrían ser beneficiadas, algo que apenas están conformando y debe quedar listo a la par que concluya el proyecto de la construcción del Tren Maya.

“Los que traen el proyecto del Tren Maya nos dieron a conocer una cantidad, pero no es la definitiva, no me atrevería a dar un número porque aún no nos aterrizan a nosotros cuál va a ser el espacio”, agregó.

Este es un proyecto a largo plazo y, la idea es que sea dejado listo por la presente administración municipal, la cual deja de tener funciones en dos meses, para que sea la siguiente administración pública local la que continúe con la idea en beneficio de la población.

“La administración termina en dos meses y definitivamente no creo que se pueda concretar, por lo que nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico estamos en la mejor disposición de dejar asentados estos proyectos en los que estamos trabajando para que se pueda tener continuidad en pro y beneficio de los solidarenses”, abundó.

