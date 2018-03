Ley de Asentamientos Humanos dará certeza al desarrollo económico

Verónica Fajardo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Ley de Asentamientos Humanos, propuesta por el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, propone reformar los estatutos de vivienda, equilibrio ecológico, protección al medio ambiente, propiedad y condominios y el código penal.

El legislador señaló que en su propuesta justifica que el crecimiento desordenado de la entidad no permite a los inversionistas tener la seguridad y certeza jurídica de la tierra y por lo tanto, el índice de competitividad urbana es bajo.

Foros ciudadanos

El diputado invitó a la ciudadanía a participar en los próximos foros a realizarse a fines de este mes para proponer y analizar los temas y las propuestas para la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, en la iniciativa que presentó ante el Pleno mostró los factores de la problemática que a traviesa la entidad por la falta de una ley actualizada.

Raúl Castillejos de la Torre, líder de la colonia La Chiapaneca, Siglo XXI quien lleva 20 años tratando de regularizar estas tierras que los ejidatarios les revendieron, resaltó que los legisladores podrán hacer las mejores leyes, pero si no las aplican los municipios y los tres niveles de gobierno, el problema continuará.

“En los 20 años de lucha para lograr la regulación de la colonia La Chiapaneca Siglo XXI, los tres niveles de gobierno sólo prometen en períodos electorales, pero llegan al poder y no resuelven el problema, como se da en el municipio de Benito Juárez, en donde las Secretarías Municipales de Desarrollo Urbano y Ecología no tienen un control de los asentamientos humanos que continúan naciendo y no corrigen a los ejidatarios”, finalizó.