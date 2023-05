Protección animal, con las patas

Por más que Cancún sea un destino turístico reconocido en todo el mundo, el más importante de México y de Latinoamérica, la ciudad más grande y económicamente importante de Quintana Roo, padece de las taras que caracterizan a las grande urbes subdesarrolladas, con amplias zonas en estado de marginación y no pocos asentamientos —muchos irregulares— agobiados por la pobreza extrema, y esta situación nada halagüeña en que viven las personas, aunada a la falta de cultura, educación y conciencia mantienen en estado crítico a la fauna callejera.

La rescatista y protectora Flor Tapia Pastrana reconoce que el registro obligatorio de mascotas en Benito Juárez que plantea la modificación del Reglamento Protección Animal es necesario para saber el número de mascotas en el hogar y establecer la responsabilidad en casos de maltrato, pero esta buena intención es insuficiente, pues no se plantea un mecanismo realista y objetivo para lograr un padrón cercano a la realidad, pues no está para nada bien hecho.

No hay manera de verificar la exactitud del registro que se plantea, pues esto sería posible con un censo tipo Inegi, en el que los levantadores van de casa en casa tomando datos y garantizando en buena medida que estos sean reales, por lo menos para las zonas peinadas, y así darles sentido y a las eventuales acciones de la Dirección de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, que encabeza Nahielli Margarita Orozco Lozano.

En realidad el trabajo del cabildo benitojuarense para establecer la normatividad en este sentido resultará totalmente inútil, y esto no será debido a la falta de pertinencia sino a un pésimo diseño y desprecio por la experiencia y los consejos que pudieran aportar los verdaderos especialistas, como el presidente el Colegio 1 de Médicos Veterinarios de Quintana Roo, Arturo Dzul León, que con otras asociaciones y activistas como Flor Tapia han ido logrando a pie, poco a poco, un registro trabajoso pero muy riguroso y confiable.

No se puede negar, pues, la buena intención del ayuntamiento de Benito Juárez, pero, ya que estamos hablando de perros y gatos, la realidad es que, como es costumbre, todo lo hacen con las patas.

Nunca hubo acercamiento para lograr que la iniciativa tuviese un impacto real en la sociedad cancunense y las audaces propuestas, como el registro, tienen visos en realidad bastante negativos, pues aparte del impacto recaudatorio —que en tratándose de pagos de multas y sanciones suele estar acompañado de corrupción— parece más abocado al lucimiento de las autoridades responsables que a mejorar las condiciones de los animales domésticos, los derechos y seguridad de sus propietarios, la protección y control de la fauna callejera y la cotidianidad de la ciudadanía en general.

Hay que reconocer una aparente mejora: la Dirección de Protección y Bienestar Animal que tenía un presupuesto de alrededor de un millón doscientos mil pesos, que ahora aumentó en tres millones; la duda es para qué se va a utilizar esta mejora económica, pues no parece que se vaya a considerar prioridad el principal problema, que es frenar el crecimiento de la fauna callejera, pero ahora podrán acabar siendo víctimas mortales muchos animalitos que viven en la calle, pero que son considerados por los vecinos como propiedad de sus comunidades, los vacunan y los esterilizan, no generan ningún problema en la calle y en cambio suelen ser un factor importante para la seguridad de las calles y viviendas, pero como no son de una casa en particular difícilmente serán registrados y no se prevé nada para su protección.

Este es, como casi todos los temas, uno que solo se trata y resuelve en la burbuja de un ayuntamiento elitista, que se pretende al frente de una ciudad de primer mundo y que — como dijera Julio Cortázar— ignora minuciosamente a la gente y a las iniciativas de las organizaciones ciudadanas que, si acaso, las dejan hacer el trabajo que las autoridades no hacen,

La protectora Karin Paws criticó la implementación del registro, señalando que los propietarios de animales de las zonas depauperadas de Cancún con toda seguridad no tendrán recursos ni tiempo para ir a registrar a sus mascotas, y mucho menos el dinero para pagar la multa mil 500 pesos si no lo hacen pasado un año, que es lo que indica la normatividad recién aprobada.

Con las patas, sin consultas, carente de legitimidad y sin propósitos válidos, carentes de justicia, el reglamento en comento sin duda no solo será inútil, sino lesivo para la población y los animales domésticos, para los que se agrava su ya de por sí terrible vulnerabilidad.