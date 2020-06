Pagar o darse de baja, opciones del Tec de Cancún, denuncian estudiantes

Cancún.- Perder toto lo logrado con el esfuerzo que han hecho a lo largo de al menos dos años, es lo que significa para un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Cancún (ITC) darse de baja de la institución en caso de no recibir algún tipo de facilidades para hacer los pagos que la universidad exige.

Alrededor de 30 estudiantes se congregaron a las puertas de la institución este mediodía para exponer el problema, debido a que denuncian que no han podido hacerlo directamente ante las autoridades del Instituto.

“No hemos podido entablar diálogo con la escuela, porque no ha dado pauta para eso, simplemente publica cosas en el Facebook y de ahí se dedican a seleccionar: a este sí, a este no. Hay compañeros a quienes tienen bloqueados y hay a los que no les dan respuesta; y a los que ya les dieron respuesta, fue de: busca la manera de pagar y si no, te propongo que te des de baja temporal. O sea, detén tu carrera, espérate a que tengas dinero para pagarme y vienes y hablamos”, denunció uno de los manifestantes.