Protestan ambulantes por aumento en tarifas

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN.- Representantes de varias organizaciones de comercio ambulante protestaron ayer en el Palacio Municipal por el aumento a 250 pesos mensuales para poder ejercer su labor en las calles de Cancún, que entrará en vigor en marzo.

Los manifestantes exigieron que el cobro pase de 122 a 144 pesos, pues aseguraron que pagar 3 UMA`s (Unidad de Medida y Actualización) podría afectar a casi cinco mil vendedores ambulantes y sus familias.

“Lo que pedimos es que si se nos va a aumentar el costo, que sea conforme al salario mínimo”, dio uno de los comerciantes, quien omitió dar su nombre.

El representante de los vendedores ambulantes a nivel estatal de la CTM, Mario Alonso Rodríguez Paredes, negó que las organizaciones sindicales hayan acordado con el regidor que preside la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, Humberto Aldana Navarro, el aumento a 3 UMA´s al mes.

Aunque los representantes de las 14 organizaciones del comercio ambulante en Cancún pedían una audiencia con la presidente municipal María Elena Lezana Espinosa, al final se reunieron con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, y el regidor antes mencionado.

Aldana Navarro señaló que no hay vuelta atrás y que la nueva tarifa para permitirles vender en las calles se aplicará en marzo, porque no se puede violar la Ley de Hacienda del Ayuntamiento.

“No podemos violar la ley y además no se está aplicando de inmediato. Nosotros les dimos a escoger a partir de cuándo. De hecho, me extraña un poco su actitud, pero están en su derecho”, dijo el regidor.

Comentó que es normal que “hay una resistencia, cuando hay un ajuste”, sobre todo si desde hace 18 años los comerciantes en la vía pública pagan 122 pesos y que, además, con esta medida se combate la corrupción.

“Consideramos que no es gravoso el monto de la tarifa, que nos pone al nivel que tenemos que estar y, además, combate a la corrupción, ya que en gobiernos pasados se estuvo recaudando por fuera”.

Sin embargo, reconoció que en sus demandas hay “cosas muy justas, como que hay comerciantes que de la noche a la mañana, se ponen junto a ellos pero sin pagar, los pseudo inspectores” (sic), señaló.

El regidor adelantó que las negociaciones con estas organizaciones continuarán, para llegar a acuerdos.