Protestan alrededor de 200 antorchistas

Joel Zamora/SIPSE

Chetumal.- Alrededor de 200 integrantes del Movimiento Antorchista se manifestaron, ayer, en la Explanada de la Bandera para exigir el cumplimiento de diversas demandas, entre las que se encuentra la construcción de aulas y contratación de maestros.

Daniel Osorio García, dirigente estatal de la organización, explicó que después de varias horas de externar sus problemáticas, las autoridades del Gobierno del Estado les informaron que se abrirán al diálogo el próximo martes, durante una mesa de trabajo para tocar todas las peticiones que realizaron.

De no llegar a un acuerdo, en unos 15 a 20 días, se organizaría una segunda manifestación con la presencia de al menos mil integrantes.

“Nosotros decidimos manifestarnos con una pequeña comisión de antorchistas porque nosotros desde el 18 de diciembre platicamos con Francisco Rello, subsecretario de gobierno, y se comprometieron con nosotros a solucionar varias demandas que se habían planteado en su momento”, dijo.

Comentó que aunque la atención se ha brindado, los proyectos no avanzan y existe la incertidumbre de que no se están solucionando las demandas que se han planteado.

Entre estas peticiones, fue solicitado material para construcción, pavimentación de las calles en sus colonias como Mártires y Fraternidad de Antorchistas.

Además, dijo que en el pasado se anunció la contratación de, al menos, 15 de los 24 docentes que se encuentran laborando en las escuelas de esos asentamientos, sin embargo, solo han recibido cuatro mil pesos mensuales bajo un concepto que denominó la autoridad como “apoyo a la economía familiar”.

“Ellos (Gobierno del Estado) no los reconocen como empleados, no los reconocen como gente que sea adherida a la Secretaría de Educación y entonces es como un candado que ellos ponen para que no se les puedan exigir como si fueran trabajadores”, dijo.

Otro de los compromisos fue la reubicación de poco más de 200 familias que fueron desalojadas en una zona del municipio de Benito Juárez, las cuales aún siguen afrontando esta problemática.