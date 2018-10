Proveedores no recibirán pago por falta de comprobante

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL.- Por lo menos cuatro empresarios locales que suministraron insumos en la administración pasada al ayuntamiento de Othón P. Blanco, no recibirán el pago correspondiente al adeudo porque no presentaron comprobante fiscal.

El presidente municipal Hernán Pastrana Pastrana precisa que han sido cuatro empresarios locales que han llegado a reclamarle el pago de mercancías que en su momento surtieron al ayuntamiento, de entre 800 mil pesos y un millón 200 mil pesos cada uno, pero no presentan la factura que respalde la venta, por eso no se les puede pagar; además, dijo, que en el banco de información, antecedentes y documentales del ayuntamiento, no existe ese movimiento financiero, tampoco se tiene el oficio de la compra, ese tipo de adeudos se ven imposibilitados de liquidar.

También te puede interesar: Catastro municipal estanca operaciones inmobiliarias

Afirma que el 16% de los proveedores con los que se tienen adeudos no respaldan la venta con factura oficial, por eso no hay certeza que se les pague. La proveeduría de refacciones automotrices, papelería, productos de ferretería la realizaron los empresarios en los últimos tres años; sin embargo, al no haber un documento oficial de por medio de la compra-venta entre ambas partes, se tiene la desconfianza que se trate de créditos simulados.

“Lo que queremos es comprobar el egreso, algunos que han sido llamados para aclarar pues no tienen las facturas, sacan su lista pero no han aportado las facturas, aquí no las tenemos tampoco, ellos como responsables deben tenerlas, son como cuatro casos”, dijo.

Pastrana Pastrana reiteró que la intención de su gobierno es pagar los adeudos rezagados que se tienen con los proveedores locales, una forma de pago es a través de “abonos” pero que se cubra el monto total en tiempo determinado.

“Proveedores, son venta, pero hay que aclarar algo, también tenemos temor de pagar a la carrera, cómo le compruebo ese egreso a la transparencia fiscal”, comentó. Recordó que el pago de sueldos y salarios se antepone al pago de deuda alta con proveedores, los que se están cubriendo por el momento son los pasivos menores.

En su momento, Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo delegación Chetumal, dio a conocer que son 25 empresarios locales a los que se les adeuda; el monto alcanzaba 20 millones de pesos.