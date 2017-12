Ignoran audiencia representantes de Gran Solaris

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La empresa Villas Solaris S de RL de CV no asistió ayer a la audiencia programada a las 12:30 horas, en el Ayuntamiento Benito Juárez y ahora para solicitar la presencia serán notificados por estrados.

Estará fijado 15 días hábiles que correrán a partir de mañana y vencerían el 8 de enero de 2018, y posterior a ello de no presentarse estarían fijando una postura que sería entregada al Cabildo, mencionó Mirna Martínez Jara, síndico del Ayuntamiento.

“Estamos cumpliendo con lo que marca la ley de los municipios en el rubro del recurso de revisión y queremos llevar a cabo con los términos que señala”, mencionó.

A la empresa le notificaron en el lugar y lo que se busca es prever que ellos puedan decir que se les notificó y entonces ampararse y seguir con el procedimiento y por ello es necesario notificar por estrados y en tanto se desahoga el asunto queda suspendida la obra hasta que el Ayuntamiento resuelva

“Insistimos que la unificación de los terrenos no es válida y los permisos después de la fusión que no registraron eran sobre un terreno que no existe y deben rehacer las cosas e insisten que la densidad les permite 180 cuartos y hasta que no los escuchen no pueden avanzar”, mencionó Antonio Meckler, regidor.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio en noviembre el aval para que la empresa desarrollara un complejo turístico con más de 400 cuartos, además de que el secretario de Desarrollo Urbano, Javier Zubiran Padilla, aseguró que esta administración emitió los permisos, lo que causó molestia ciudadana y las asociaciones ambientales levantaran la voz y amparos.

Además de los recursos interpuestos, ayer, Hugo González Reyes, secretario de Acción Platica de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (Ugocm), presentó ante presidencia un escrito para solicitar una consulta pública sobre el caso hotel Gran Solaris Cancún, ya que eminentemente hubo un desequilibrio ecológico al ecosistema.