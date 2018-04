Preparan proyecto hotelero en plaza La Isla Cancún

Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La promovente Deutsche Bank México, institución de banca múltiple, división fiduciaria, pretende ejecutar el proyecto Hotel La Isla Cancún, que se ubicaría sobre el nivel de azotea del edificio uno del predio que corresponde al proyecto Centro Comercial La Isla, para lo cual ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El proyecto consiste en la construcción de un centro de hospedaje conformado por cuatro niveles, con un total de 140 habitaciones y un nivel de azotea con una alberca e instalaciones de recreación, como un bar, un lounge, un asoleadero, sanitarios y elevadores para el acceso, así como instalaciones auxiliares, como una subestación eléctrica, cuarto de calderas y cuarto de máquinas. La construcción del proyecto que se evalúa tendrá una altura de 16 metros.

El importe del capital requerido para la ejecución del proyecto es de aproximadamente 65 millones de pesos, equivalentes a tres millones 476 mil 270 dólares, calculado al tipo de cambio de 18.69 pesos por dólar reportado por Banxico para el 30 de enero de 2018.

El gasto de operación anual del proyecto se calcula en 10.75 millones de pesos, con un promedio mensual de 0.89 millones de pesos.

De acuerdo con Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, debido a que la construcción y operación del proyecto Hotel La Isla Cancún se pretende realiza en un predio asentado en un ecosistema costero, de acuerdo con el artículo 28, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo cinco, inciso Q, del Reglamento de la Lgeepa en materia de evaluación del impacto ambiental (Reia), se requiere la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el aprovechamiento del terreno; sin embargo, no es aplicable al proyecto el inciso O del Reia, puesto que, por las condiciones actuales del predio, no será necesario el cambio de uso del suelo de áreas forestales, porque no se llevará a cabo la remoción de vegetación forestal, ni la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables.